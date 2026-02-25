Osmanlı padişahlarının bilinmeyen özellikleri: Kimisi marangoz, kimisi büyücüydü...

1 - OSMAN GAZİ

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, 1258’de Söğüt’te dünyaya geldi. Kayı Boyu’nun başına 23 yaşında geçti ve bu dönemde ilk Osmanlı parasını bastırdı. Oldukça uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaşlıydı; ayakta dururken ellerinin dizlerini geçtiği rivayet edilir. Yemekten önce müzik dinlemeyi severdi. Kırmızı çuhadan Çağatay tarzı Horasan tacı takar, geniş yenli elbiseler giyerdi. Bir giydiğini tekrar giymez, onları garibanlara bağışlardı. Her ikindi vakti evindekilere ziyafet verirdi.

2 - ORHAN GAZİ

İkinci padişah Orhan Gazi, 1281’de doğdu ve 36 yıl hüküm sürdü. Sarı sakallı, uzun boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakirleri seven, ulemaya saygılı, dindar, adaletli, hesaplı ve asla telaşa kapılmayan bir yöneticiydi; halk tarafından çok sevildi. Salı ve Perşembe günleri oruç tutardı. Mevlana’ya hürmeten sikke üzerine beyaz sarık sarardı. Zamanının çoğunu hâkimiyetindeki yaklaşık yüz kaleyi dolaşarak geçirir, hiçbir şehirde bir aydan fazla kalmazdı. Sık sık halk arasına karışır, onları ziyaret etmekten büyük zevk alırdı. Osmanlı padişahları arasında en uzun yaşayanlardan biri olarak 78 yaşında vefat etti.