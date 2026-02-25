Altı yüzyılı aşkın bir imparatorluğu yöneten Osmanlı padişahları, çok yönlü kişilikleriyle öne çıktı. Şiir yazanlar, sanatla uğraşanlar, bilime destek verenler... Bu derlemede, resmi tarihin ötesindeki özel yanlarını yakından inceliyoruz.
Osmanlı padişahlarının bilinmeyen özellikleri: Kimisi marangoz, kimisi büyücüydü...
Osmanlı padişahları yalnızca fetihlerle değil, şiirden bilime, kuyumculuktan bahçıvanlığa uzanan şaşırtıcı yönleriyle tarihe damga vurdu. Hoşgörülü, entelektüel ve çok yönlü bu hükümdarların az bilinen kişisel özellikleri büyüleyici.
Osmanlı İmparatorluğu, hoşgörü ve adalet anlayışıyla 600 yıldan fazla süre dünyaya hükmetmiş, savaş meydanlarında destan yazmış bir devletti. Padişahlar ise yalnızca siyasi ve askeri liderlikleriyle değil, şaşırtıcı kişisel ilgi alanları ve entelektüel yönleriyle de dikkat çekiyordu. İşte Osmanlı sultanlarının az bilinen yönleri...
1 - OSMAN GAZİ
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, 1258’de Söğüt’te dünyaya geldi. Kayı Boyu’nun başına 23 yaşında geçti ve bu dönemde ilk Osmanlı parasını bastırdı. Oldukça uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaşlıydı; ayakta dururken ellerinin dizlerini geçtiği rivayet edilir. Yemekten önce müzik dinlemeyi severdi. Kırmızı çuhadan Çağatay tarzı Horasan tacı takar, geniş yenli elbiseler giyerdi. Bir giydiğini tekrar giymez, onları garibanlara bağışlardı. Her ikindi vakti evindekilere ziyafet verirdi.
2 - ORHAN GAZİ
İkinci padişah Orhan Gazi, 1281’de doğdu ve 36 yıl hüküm sürdü. Sarı sakallı, uzun boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakirleri seven, ulemaya saygılı, dindar, adaletli, hesaplı ve asla telaşa kapılmayan bir yöneticiydi; halk tarafından çok sevildi. Salı ve Perşembe günleri oruç tutardı. Mevlana’ya hürmeten sikke üzerine beyaz sarık sarardı. Zamanının çoğunu hâkimiyetindeki yaklaşık yüz kaleyi dolaşarak geçirir, hiçbir şehirde bir aydan fazla kalmazdı. Sık sık halk arasına karışır, onları ziyaret etmekten büyük zevk alırdı. Osmanlı padişahları arasında en uzun yaşayanlardan biri olarak 78 yaşında vefat etti.
3 - SULTAN I. MURAD
Usta avcı ve doğruluk timsali Sultan I. Murad, 1326’da Bursa’da doğdu. Özel kütüphanesi bilinen ilk padişahtı. “Hüdavendigar” lakaplı üçüncü hükümdar, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, iri burunlu ve kalın adaleliydi. Hz. Mevlana’ya derin sevgi beslerdi; “Hünkâr” ve “Hüdavendigar” unvanlarını bu sevgiden aldığı düşünülür. Mevlevi sikkesi üzerine destar sarılı başlık giyer, sade kırmızı zeminli beyaz elbiselere rağbet ederdi. Âlim ve sanatkârlara hürmet eder, fakir ve kimsesizlere şefkat gösterirdi. Dâhî bir asker ve devlet adamı olarak planlı hareket eder, “Derviş Gazilerin, Şeyhlerinin Kralı Murad Gazi” diye anılırdı. Birinci Kosova Savaşı sonrası savaş alanında Sırp asilzâdesi Milos Obraviç tarafından hançerlenerek şehit edildi (1389); savaş meydanında suikasta uğrayan tek Osmanlı padişahıdır.
4 - YILDIRIM BAYEZİD
Dördüncü hükümdar Yıldırım Bayezid, 1360’ta Edirne’de doğdu. Yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu. 1389’da 29 yaşında tahta çıktı. Savaşlardaki cesareti ve hızı nedeniyle “Yıldırım” lakabını aldı. İyi pehlivan, avcı, silah ve at kullanma ustasıydı. İstanbul’u ilk ve birkaç kez kuşatan padişahtı. Timur’la Ankara Savaşı’nda yenilip esir düştü; 13 yıllık saltanatının sonunda esaretten 7 ay 12 gün sonra vefat etti. Kaynaklarda şiir yazdığı belirtilen ilk padişah olup “Yıldırım” mahlasıyla yazmıştır:
"Ehl-i hicran fitne-i ağyar
Ortada bir bahanedir sandım."
5 - SULTAN I. MEHMED
“Çelebi Mehmed” lakaplı beşinci padişah, 1389’da Edirne’de doğdu. Orta boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, kırmızı yanaklı ve geniş göğüslüydü. Avcılığa meraklıydı; gençliğinde kirişçilik öğrenerek yay ve kiriş yapımında ustalaştı. Kuvvetli, hareketli ve cesurdu; güreşir, çok güçlü yayları çekebilirdi. Saltanatı boyunca 24 savaşa katıldı, yaklaşık 40 yara aldı. Altın işlemeli kavuklu sarık ve kürklü, dik yakalı kaftan giyerdi. İyi idareci ve politikacıydı; Bursa Sarayı’nda eğitim aldı, Amasya sancak beyliğinde devlet işlerini öğrendi. 26 Mayıs 1421’de Edirne’de vefat etti; ölümü gizlenen ilk padişahtı. Cenazesi Bursa Yeşil Türbe’ye defnedildi.
6 - SULTAN II. MURAD
Altıncı Osmanlı padişahı Sultan II. Murad, 1404 yılında Amasya’da doğdu. Sanata ve sanatçılara büyük değer veren bir hükümdardı. Uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve güzel yüzlüydü. Çocukluğu Amasya’da geçen II. Murad, tahta çıktığında 19 yaşındaydı. Çok etkileyici ve güzel konuşurdu. Musiki ile şiire derin bir ilgi duyar, sanatçıları himaye ederdi. Osman Gazi hariç tahtı kendi isteğiyle oğluna bırakan tek padişahtı. Olgunluğu, bilgeliği ve sağduyusuyla tanınır; bazı kaynaklarda “Padişah-ı hâkim” yani “bilge padişah” olarak anılırdı.
7 - SULTAN II. MEHMED
Dünyaca “Fatih Sultan Mehmed” olarak bilinen yedinci padişah, 29 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. Uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve güçlüydü. İlginç konular hakkında makaleler yazdırır, incelerdi. Okumayı çok sever; Arapça, Farsça, İbranice, Slavca, Keldanice, Latince, Yunanca ve İtalyanca olmak üzere 8 dil bilirdi. İstanbul’un fethinde şahi toplarının çizimlerini kendisi yaptı. Bilime değer verir, Ali Kuşçu ve Bellini gibi âlim ile ressamı İstanbul’a davet etti. Hadis-i şerifte müjdelenen İstanbul fethini gerçekleştiren deha sahibi hükümdardı. Sert yönetir, savaşlarda cesur davranırdı. Ortaçağ’ı kapatıp Yeniçağ’ı açan Fatih, nikris hastalığından 3 Mayıs 1481’de Maltepe’de vefat etti; Fatih Türbesi’ne defnedildi. İyi bahçıvan, haritacı ve şairdi (“Avni” mahlasıyla); yemeklerini yalnız yiyen ilk padişahtı.
8 - SULTAN II. BAYEZİD
“Bayezid-i Veli” olarak bilinen sekizinci padişah, 3 Aralık 1448’de Dimetoka’da doğdu. Uzun boylu, geniş göğüslü, kuvvetliydi; yuvarlak yüzlü, ela gözlüydü. Cesur, atılgan, hâlim-selim, dindar ve hoşgörülüydü. Arapça, Farsça, Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesi bilir; matematik ve felsefe tahsili yapmıştı. İyi şair (“Adli” mahlasıyla 124 şiirlik divanı var), hattat, musikişinas ve bestekârdı (dokuz peşrev, saz semaisi). Akıl hastalıklarının musikiyle tedavisi onun döneminde başladı. Başarılı okçu ve yay imalatçısıydı. 24 Nisan 1512’de tahttan ayrıldı, 26 Mayıs 1512’de vefat etti.
9 - SULTAN I. SELİM
“Yavuz Sultan Selim” lakaplı dokuzuncu padişah, 10 Ekim 1470’te doğdu. Uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğitti. Sert, cesur; avcı, silah meraklısı, güreşçi, okçu ve yaycı ustasıydı. Kitaplara düşkündü; çok okumaktan gözleri bozuldu. Geceleri 3-4 saat uyur, kalanını okuyup yazarak geçirirdi. Kuyumculuk yapar, altın hilaller üretirdi. Ata biner, kılıç kullanırdı. İnce ruhlu, mütevazıydı; tek çeşit yemek yer, ağaç tabak kullanırdı. Sakalını keserdi; “Sakalımı ele vermemek için kesiyorum” dediği rivayet edilir. 22 Eylül 1520’de 50 yaşında çıbandan vefat etti; son anlarında Yasin okuyordu. Sekiz yılda seksen yıllık iş başarmış büyük padişah olarak anılır.
10 - SULTAN I. SÜLEYMAN
46 yıl tahtta kalan “Kanunî” veya “Muhteşem” Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495’te Trabzon’da doğdu. Yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. “Muhibbi” mahlasıyla divan edebiyatının en çok gazel yazan şairidir. Arapça, Farsça, Sırpça ve Tatarca bilir; kuyumculuk ve mücevhere meraklıydı. Kanunları titiz uyguladığı için “Kanunî” lakabını aldı. İyi müzik kulağına sahip hat ustası, seramik meraklısı ve kundura imalatçısıydı. 7 Eylül 1566’da Zigetvar kuşatmasında 71 yaşında vefat etti. Meşhur şiirlerinden:
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır,
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi."