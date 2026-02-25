4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka yeni oranlar

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de, Türk parası değer kaybetmeye devam ediyor. Kenarda parası olanlar vatandaşlar ise, parasını altın, döviz ya da mevduat faizi hesaplarına aktarıyor. Peki 4 milyon TL’nin aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar: