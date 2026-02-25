Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de, Türk parası değer kaybetmeye devam ediyor. Kenarda parası olanlar vatandaşlar ise, parasını altın, döviz ya da mevduat faizi hesaplarına aktarıyor. Peki 4 milyon TL’nin aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar:
4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka yeni oranlar
Ekonomik krizden parasını korumak isteyen yurttaşlar, mevduat faizli hesaplara yöneliyor. Peki, 4 milyon TL’nin aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…Derleyen: Baran Yalçın
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Net Getiri: 111.386,3 TL
Vade Sonu Tutar: 4.111.386,3 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 126.297,96 TL
Vade Sonu Tutar: 4.126.297,96 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 116.825,61 TL
Vade Sonu Tutar: 4.116.825,61 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Net Getiri: 116.449,32 TL
Vade Sonu Tutar: 4.116.449,32 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Net Getiri: 109.000,46 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.000,46 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Net Getiri: 114.279,45 TL
Vade Sonu Tutar: 4.114.279,45 TL
QNB
Faiz Oranı: %39,25
Aylık Net Getiri: 113.556,16 TL
Vade Sonu Tutar: 4.113.556,16 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Net Getiri: 109.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Net Getiri: 109.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Net Getiri: 107.046,58 TL
Vade Sonu Tutar: 4.107.046,58 TL