Anasayfa Gündem 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka yeni oranlar

4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka yeni oranlar

Ekonomik krizden parasını korumak isteyen yurttaşlar, mevduat faizli hesaplara yöneliyor. Peki, 4 milyon TL’nin aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de, Türk parası değer kaybetmeye devam ediyor. Kenarda parası olanlar vatandaşlar ise, parasını altın, döviz ya da mevduat faizi hesaplarına aktarıyor. Peki 4 milyon TL’nin aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar:

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %38,5

Aylık Net Getiri: 111.386,3 TL

Vade Sonu Tutar: 4.111.386,3 TL

TEB

Faiz Oranı: %43

Aylık Net Getiri: 126.297,96 TL

Vade Sonu Tutar: 4.126.297,96 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43

Aylık Net Getiri: 116.825,61 TL

Vade Sonu Tutar: 4.116.825,61 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %40,25

Aylık Net Getiri: 116.449,32 TL

Vade Sonu Tutar: 4.116.449,32 TL

ING

Faiz Oranı: %40

Aylık Net Getiri: 109.000,46 TL

Vade Sonu Tutar: 4.109.000,46 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Aylık Net Getiri: 114.279,45 TL

Vade Sonu Tutar: 4.114.279,45 TL

QNB

Faiz Oranı: %39,25

Aylık Net Getiri: 113.556,16 TL

Vade Sonu Tutar: 4.113.556,16 TL

Akbank

Faiz Oranı: %39

Aylık Net Getiri: 112.832,88 TL

Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %38

Aylık Net Getiri: 109.939,73 TL

Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %38

Aylık Net Getiri: 109.939,73 TL

Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %37

Aylık Net Getiri: 107.046,58 TL

Vade Sonu Tutar: 4.107.046,58 TL

Kaynak: Haber Merkezi
