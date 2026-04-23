Jeopolitik gerilimin etkisiyle alüminyum arzında yaşanan daralma, özellikle kutu içecek üretimini doğrudan etkiledi.

Diyet kola ürünlerinin Hindistan’da büyük ölçüde alüminyum kutularda satılması, bu ürünü diğer gazlı içeceklere göre daha kırılgan hale getirdi. PET ve cam şişe alternatifleri olan içecekler arz şokunu daha sınırlı hissederken, diyet kola stokları hızla tükendi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE RAFLAR BOŞALDI

Başta Mumbai, Delhi, Bengaluru ve Pune olmak üzere birçok büyük şehirde market raflarının boş kaldığı bildirildi.

Perakendeciler: Gelen ürünlerin kısa sürede tükendiğini ve online siparişlerde ürünün düzensiz bulunabildiğini belirtiyor.

KRİZİN MERKEZİ: HÜRMÜZ BOĞAZI

Krizin merkezinde, küresel ticaretin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yer alıyor.

İran’ın fiili blokajı nedeniyle: Alüminyum sevkiyatları ciddi şekilde aksadı

Körfez bölgesinden yapılan ihracat sekteye uğradı

Körfez ülkeleri, dünya alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9’unu karşılıyor.

ALÜMİNYUM FİYATLARI 4 YILIN ZİRVESİNDE

Gerilimin ardından alüminyum fiyatlarında sert yükseliş görüldü. Londra Metal Borsası verilerine göre fiyatlar ton başına 3.672 dolara çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıca: Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi üretim merkezlerindeki tesislerde hasar oluştuğu ve bazı hatların durdurulduğu bildirildi.

KÜRESEL ETKİ BÜYÜYEBİLİR

Uzmanlara göre, enerji ve hammadde tedarikinde yaşanan bu tür aksaklıklar yalnızca sanayi sektörünü değil, günlük tüketim ürünlerini de doğrudan etkiliyor. Diyet kola krizi, küresel tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.