NTV’den Tuana Çiftçi’nin haberine göre geçen yıl 332 binin üzerinde çocuk hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, ortalamada ikişer suç işledi. Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı son veriler, çocuk suçluluğunda ağır sosyal ekosistemin rolünü yeniden göz önüne serdi. Rapora göre, suça karışan çocukların yüzde 81'i kendi evlerinde şiddete maruz kalıyor.

ROL MODELLER SUÇLU, ÇEVRE KARANLIK

Çocukların suça sürüklenmesinde çevresel faktörler belirleyici rol oynuyor. Veriler, suça karışan çocukların yüzde 43’ünün ailesinde, yüzde 60’ının ise sosyal çevresinde suç geçmişi olan figürlerin bulunduğunu gösteriyor.

"OKULA GİTSEYDİM İŞLEMEZDİM"

Cezaevlerinde yer alan 12-18 yaş aralığında çocuklar üzerinde yapılan çalışmada, "Ne olsaydı suç işlemezden?" sorusuna çocukların verdiği yanıtlar ise sistemdeki açıkları özetliyor. "Okula gitseydim yapmazdım" diyen çocuklar, eğitim kurumlarının sadece birer derslik değil, aynı zamanda suçtan koruyan güvenli limanlar olduğunu hatırlatıyor.

En ön planda bulunan suç faaliyeti ise yaralama. İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Erbay, suçlar içerisinde yaralamanın yüzde 40’lara dayandığını vurguladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş ise çocukların, evde bulunan ve suç geçmişi olan bireyleri örnek alabildiğini söyledi.