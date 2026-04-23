Dacia fiyatına, Toyota'dan az yakan otomobil: Geely Preface i-HEV

Geely Preface i-HEV'in kalbinde %48.41 gibi rekor termal verimliliğe sahip yeni nesil bir motor var. Smart Power Hybrid sistemi sayesinde araç, WLTC standartlarına göre 100 kilometrede sadece 3.98 litre yakıt tüketmekte. Gerçek yol şartlarında yapılan otoyol testlerinde ise bu rakamın 2.2 litre seviyelerine kadar düştüğü ve aracın Toyota Prius gibi segment referanslarını geride bıraktığı belirtiliyor. Verilere göre yakıt tüketiminde doğrudan rakibi Toyota Camry'nin önünde görünen model, aynı zamanda rakibinden 82 beygir daha güçlü.