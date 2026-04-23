Antik tiyatroda büyük keşif: Athena heykeli gün yüzüne çıktı

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık! Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı... Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor. Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık. Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”