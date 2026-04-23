ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması beklenen ateşkes görüşmeleri konusunda belirsizlik devam ederken Hürmüz Boğazı’nda ciddi gerilim yaşanıyor. İran, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini durdurmasına karşılık olarak ABD ise denizden abluka başlattı.

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı mayından temizlemeye çalışırken ABD basını temizleme sürecinin 6 ayı bulabileceğini ve savaş bitmeden başlamasının mümkün olmadığını yazdı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Hürmüz Boğazı için verdiği yeni talimatı söyledi. Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen tüm gemilerin vurulması için emir verdiğini belirtti. Trump, mayın temizleme çalışmaların başladığını belirterek, “Bu faaliyetin devam etmesini, ancak üç katına çıkarılmasını emrediyorum!” dedi.

Trump’ın açıklaması şöyle:

“Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü botu, ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, vurmaları ve imha etmeleri talimatını verdim (Onların donanma gemilerinin TAMAMI, tam 159 tanesi, denizin dibinde!). Hiçbir tereddüt gösterilmeyecek. Ayrıca, mayın 'tarama' gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetin devam etmesini, ancak üç katına çıkarılmasını emrediyorum! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”