Tadic Galatasaray-Fenerbahçe derbisine skor verdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dusan Tadic, Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sırp futbolcu, dev maç için skor tahminini de açıkladı.Furkan Çelik
“FENERBAHÇE GERÇEKTEN ÖZEL”
Tadic, Fenerbahçe günlerini anlatırken, “Fenerbahçe, gerçekten kendine özgü bir kulüp. Orada oynamak gerçekten güzel ve özel.” dedi.
Sırp yıldız ayrıca, “Bana soran pek çok oyuncuya her zaman tavsiye ediyorum, kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmeleri gerekiyor.. Çünkü gerçekten, gerçekten özel. Tabii ki baskı var ama bu güzel bir baskı. Çünkü ben hep şunu derim, baskı bir ayrıcalıktır. Türkiye'de, Avrupa'da nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizi bekliyor oluyordu.. Fenerbahçe'nin pek çok insan için ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Gerçekten özel bir his.” ifadelerini kullandı.
“99 PUANLA ŞAMPİYON OLMALIYDIK”
Fenerbahçe'de rekor puana rağmen kaçırdıkları şampiyonluğa da değinen Tadic, “Bence 99 puan topladığımız yıl kesinlikle şampiyon olmamız gerekirdi. Ama geçmişe dönüp bahane arayamayız. Umarım gelecekte şampiyonlukları kazanacağımız iyi bir süreç yaşarız ve Fenerbahçe dominasyonu geri döner. Bunu gerçekten umuyorum, çünkü Fenerbahçe kulüp olarak bunu hak ediyor.” dedi.
DERBİYE SKOR VERDİ
Galatasaray deplasmanındaki performanslara dikkat çeken Tadic, “Normalde Galatasaray'ın stadında başarılı oluyoruz. Umarım pazar günü de böyle olur. Kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray'dan daha güçlü olacak. Umarım 2-1 biz alırız.” sözleriyle derbi tahminini açıkladı.
"TELEFONUMA NASIL ULAŞTILAR BİLMİYORUM"
Fenerbahçe taraftarlarıyla bağının devam ettiğini söyleyen tecrübeli isim, “Evet, Instagram'ımı çok sık kontrol etmiyorum ama bazen telefonuma nasıl ulaştıklarını bilmiyorum, yine de ulaşıyorlar..” ifadelerini kullandı.