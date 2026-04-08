Ford Motor Company ve diğer ABD’li otomobil üreticilerinin alüminyum ithalatı tarifelerinden muafiyet talepleri kabul görmedi, ancak görüşmeler sürüyor.

Wall Street Journal(WSJ)’de yer alan habere göre; Yangınların ardından F-150 pick-up dahil olmak üzere birçok aracın üretiminde alüminyum tedarik darboğazları yarattığı belirtildi.

Alüminyum kıtlığı Ford’u özellikle sert vururken, 2025 yılında Oswego’daki Novelis alüminyum haddeleme tesisinde çıkan iki yangından kaynaklandığı belirtildi.

Yangınlar, ABD’nin en büyük alüminyum tedarikçisindeki üretimi en az Haziran 2026’ya kadar durdurmuştu.

Otomobil üreticisi ise Trump yönetiminden yardım talep etmişti. Gümrük vergilerinde muafiyet talebine Beyaz Saray taviz vermedi. WSJ bu durumu bildirdi ve görüşmelerin hala devam ettiği söylendi.