Milli savunma sanayisinin en büyük hamlelerinden biri olan TAYFUN füzeleri Türkiye’nin bu güne kadar ürettiği en uzun menzilli balistik füze olarak dikkat çekiyor.

Her türlü hava koşulunda fırlatılabilen füzenin hızı mach 5’e kadar çıkabiliyor. Bu hız, mevcut birçok hava savunma sisteminin füzeyi imha etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Füzenin ilk modellerinde 560 kilometre olan menzili, yapılan son değişiklikler ile birlikte 1000 kilometrenin üzerine çıktığı belirtiliyor.

TAYFUN füzelerinin Türkiye’nin bölgedeki caydırıcılığında önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca GPS kesintilerinde bile ataletsel seyrüsefer sistemleri sayesinde hedefini metre altı sapmayla vurabiliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci yaptığı açıklamada TAYFUN füzeleri hakkında çarpıcı sözler söyledi. İkinci, “Kimseden izin istemeden İstediğimiz kadar TAYFUN füzesi üretip savaş ortamında kullanabiliriz” dedi. İkinci, “Füzede en önemli teknoloji, GPS olmadan kendi Navigasyon sistemimizle hedefi bulabilmesidir. Bu teknolojiyi hiç bir ülkeden alamazsınız” ifadelerini kullandı.

İkinci, daha önce yaptığı bir açıklamada TAYFIN Blok-4 füzelerinin bu yıl TSK’nın envanterine girmesini beklediklerini vurgulamıştı.