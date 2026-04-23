CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu 5’inci sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok’a devretti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis’teki makamında çocukları ağırladı. Bayramın coşkusunu çocuklarla paylaşan Özel, makam koltuğunu Hatay’ın Samandağ ilçesinden gelen 11 yaşındaki depremzede Elisa Dok’a teslim etti.

Elisa Dok ile tanışma hikayesini paylaşan Özgür Özel, Hatay mitinginde küçük Elisa’nın yağmur altında kendisini beklediğini ve Ekrem İmamoğlu’na iletilmek üzere bir mektup verdiğini anlattı. O günden bu yana iletişimlerini koparmadıklarını belirten Özel, Elisa’nın "23 Nisan’da koltuğunuza oturmak istiyorum" talebini geri çevirmeyerek bu özel hayali gerçeğe dönüştürdü.

Koltuğu devralan Elisa Dok, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Bizler bu güzel vatanın emanetçileri olarak çok çalışmalı, kendimizi en iyi şekilde yetiştirmeli ve ülkemizi daha ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz. Atatürk bizlere duyduğu güveni boşa çıkarmamak en büyük görevimizdir. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anlıyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Unutulmaz bir gün yaşadığını belirterek Özgür Özel’e teşekkür eden Elisa, tüm çocukların bayramını kutladı. Törenin sonunda çocuklarla ilgilenen ve hatıra fotoğrafı çektiren Özel, misafirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.