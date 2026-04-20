Küresel baz metal piyasası, son yılların en büyük arz sıkışıklığı ile karşı karşıya. Bakır ve alüminyum odaklı yaşanan tedarik açığı, piyasalarda "kara delik" korkusunu tetiklerken; LME (Londra Metal Borsası) endeksi sadece 4 haftada yüzde 12 değer kazandı. Sanayi üretiminin kalbinde yer alan bu iki metal, küresel endeksin dörtte üçünü oluşturduğu için yaşanan her aksama doğrudan fiyatlara yansıyor.

PİYASADA "KARA DELİK" DÖNEMİ NEDİR?

Metal piyasasında kullanılan "kara delik" ifadesi, arzın kağıt üzerinde var gibi görünmesine rağmen, fiziksel teslimat tarafında ulaşılabilir metalin hızla tükenmesini ifade ediyor. Uzmanlar; Ortadoğu gerilimi, enerji maliyetleri ve lojistik darboğazların birleşerek piyasada görünmez bir boşluk yarattığı konusunda hemfikir.

ALÜMİNYUMDA HEDEF 4.000 DOLAR: KÖRFEZ BÖLGESİNDE KAPASİTE KAYBI

Alüminyum piyasası, özellikle Körfez bölgesindeki dev üreticilerden gelen haberlerle sarsılıyor. Emirates Global Aluminium, Aluminium Bahrain ve Qatalum gibi kritik üreticilerdeki kapasite kayıpları, küresel arz dengesini bozdu.

Arz Açığı Beklentisi: Yıl sonuna kadar küresel piyasada 2,9 milyon tonluk bir açık oluşabileceği öngörülüyor.

Fiyat Artışı: Alüminyum fiyatları yılbaşından bu yana %19, geçen yılın aynı dönemine göre ise %48 yükseldi.

Kritik Seviye: Londra'da ton başına 3.600 dolar bandına yerleşen fiyatların, aksaklıkların sürmesi durumunda 4.000 dolara çıkması güçlü bir senaryo olarak görülüyor.

BAKIR FİYATLARI REKORA KOŞUYOR: TON BAŞINA 13.000 DOLAR AŞILDI

Ekonomim'in haberine göre "Kırmızı metal" olarak bilinen bakırda ise yükselişin ana motoru, Çinli alıcıların piyasaya dönüşü ve hammadde (konsantre) arzındaki daralma oldu.

Bakır Piyasasındaki Kritik Veriler:

New York (COMEX): Bakırın pound fiyatı 6,11 dolara çıkarak ton bazında 13.480 dolar seviyesini test etti.

Londra (LME): Ton fiyatı bir ay içinde 12.600 dolardan 13.347 dolara tırmandı.

Rafineri Krizi: Spot TC/RC (erime ve rafinaj ücretleri) seviyelerinin negatif bölgeye inmesi, rafinerilerin hammadde bulmakta büyük zorluk çektiğini kanıtlıyor.



YATIRIMCILAR "SAVAŞ SONRASI STOKLAMAYI" FİYATLIYOR

Analistler, baz metallerdeki yükselişin sadece bugünkü risklerle sınırlı olmadığını belirtiyor. Yatırımcılar artık ateşkes umutlarını ve olası bir savaş sonrası yeniden stoklama sürecini fiyatlarına dahil etmeye başladı.

Analist Görüşü: "Kısa vadeli düzeltmeler yaşansa da, özellikle Çin'in talebi ve ABD'nin yeni gümrük vergisi hamleleri bakırı Ocak ayındaki tarihi rekor seviyelerinin üzerine taşıyabilir."