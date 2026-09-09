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Kaynak: Haber Merkezi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısına yönelik saldırılarını sürdürdü. Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Khamis Mushait, Abha ve Jazan kentlerinin hedef alındığını duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, saldırılarda balistik füzeler ve dronların kullanıldığını açıkladı.

"ALTYAPIYA YÖNELİK SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR"

Husilerin ülkenin ulusal varlıklarını ve altyapısını hedef aldığını belirten el-Maliki, şu ifadeleri kullandı:

"Husi milisleri, Krallığın ulusal varlıklarına ve altyapısına yönelik iğrenç saldırılarını sürdürüyor."

Son saldırıların ardından can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

BİR GÜN ÖNCE 73 KİŞİ YARALANMIŞTI

El-Maliki, bir gün önce yaptığı açıklamada da Husilerin Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran kentlerindeki sivil ve ekonomik alanlara saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Önceki saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.