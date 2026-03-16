ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 17 gündür devam ediyor. İran, iki ülkenin saldırılarına bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’in askeri hedeflerini vurarak karşılık veriyor.

Savaşın on yedinci gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

İRAN’DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mehr haber ajansına göre, İran'ın Markazi eyaletinde ABD ve İsrail güçleri tarafından düzenlenen ayrı ayrı hava saldırılarında en az beş kişi öldü, yedi kişi de yaralandı. Merkazi eyaletinin vali yardımcısı Arak şehrine yakın bir köyde meydana gelen füze saldırısında dört kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan Mahallat şehrindeki bir başka binaya düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, yedi kişi yaralandı.

OKULA ŞAFAK VAKTİ SALDIRI

İran’da bir erkek okuluna şafak vakti saldırı düzenlendiği öğrenildi. ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırıda okulun ciddi şekilde tahrip olduğu öğrenildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken çevredeki binaların da hasar gördüğü belirtiliyor. Böylece savaşın başından bu yana ikinci defa bir okula saldırı düzenlendi. Savaşın ilk günlerinde bir kız okuluna düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 160’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN HARK ADASI UYARISI: PETROL FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tengsiri Hark Adası’na yönelik saldırılar konusunda açıklama yaptı. Tengsiri, “İran’ı bir kez Hürmüz Boğazı ile sınadınız. Boğaz’ın akıllı bir şekilde kontrol edilmesi sizin için yeni bir petrol fiyatı endeksi belirlediyse, Hark’a yapılacak bir saldırı da dünyada sizin için enerji fiyatları ve dağıtımı konusunda korkunç ve yeni bir denklem daha yaratacaktır” dedi.

CASUSLUK SUÇLAMASI İLE 500 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran polis şefi Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, savaş sırasında ABD ile İsrail’e casusluk yaptıkları gerekçesi ile 500 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Radan, gözaltına alınanlardan 250'sinin "önemli vakalar" olarak tanımlandığını ve ABD ile İsrail’e bilgi verdiklerini, "saldırı yerlerinin görüntülerini çekip onlara göndererek" gruplarla işbirliği yaptıklarını söyledi.

“GERALD R. FORD GEMİSİ İRAN İÇİN TEHDİT”

İran'ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü İbrahim Zolfağhari, ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Kızıldeniz'deki varlığının İran için bir tehdit olarak değerlendirildiğini söyledi.

