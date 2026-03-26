Tarihinin en büyük ekonomik buhranını yaşayan Türkiye'de vatandaşların 'erken seçim' isteği sürerken anket firmaları da kamu oyu çalışmalarını hızlandırdı. Son dönemde yurttaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşın Türkiye'ye nasıl yansıyacağı oldu.

İran'a yapılan bombardımanlar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ittifak ortağı Devlet Bahçeli'den İsrail'e 'siyonist rejim' diyerek tepkiler gelirken ABD'nin hedefe koyulmaması da dikkat çekiyor.

CHP lideri Özgür Özel ise, İran savaşına ilişkin yaptığı son değerlendirmesinde 'Türkiye için tehdit' diyerek "İran, yıllar öncesinde Irak Amerika tarafından işgal edilirken biz nasıl karşı çıktıysak, bugün de İran'da Amerikan bombardımanına ve İsrail'in saldırganlıklarına karşı çıkmalıyız. Bu İran'ın yönetim biçimini benimsediğimiz anlamına gelmez. İran'daki Müslümanlara karşı girişilen bu haksız saldırılar İran'daki rejimin kadınlara yaptıklarını, İran'daki baskılarını meşru görmez. Ama bildiğimiz bir şey vardır. İran'ın geleceğine İranlılar karar verecek." ifadelerini kullanmıştı.

"ABD-İSRAİL- İRAN SAVAŞI AKP YE Mİ YARADI?"

Asal Araştırma'nın 26 ilde 9-16 Mart tarihlerinde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği son ankette vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye soruldu.

AKP'nin aldığı oy oranı 34.6 olurken, CHP oyların yüzde 32.0'ını aldı. Anket sonuçlarını görenler "ABD-İsrail- İran savaşı AKP ye mi yaradı" demekten kendini alamadı.

Öte yandan uzmanlara göre anket sonuçları, muhalefetteki milliyetçi partilerin bir cephe kurması halinde seçimin sonuçlarına etki edeceğini gösteriyor. Söz konusu milliyetçi ittifakın siyasi dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor. Kurulacak bir milliyetçi ittifak yaklaşan seçimlerde AKP'nin önemli dezavantajlarından biri olabileceği kuvvetle ihtimal olarak görülüyor.