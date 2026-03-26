ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırı, İran’ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu’da büyük bir savaşa dönüştü.
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yaşanan savaş, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla piyasaları alt üst etti.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, inişli çıkışlı bir performans sergileyen altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, gram altın için sene sonu tahminini yineleyerek, "Gram altın 10 bin lira seviyesine yakın bir yerde seyreder diye düşünüyorum. Vatandaş kendisi karar verecek risk algısına göre. Ama bu yıl kesinlikle böyle altından gümüşten para kazanacağım hayali kurmamak lazım. Geçen yılın verdiği getirileri vermeyecek. Yani bu bir kesin” sözlerini sarf etti.
2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu hatırlatan Memiş, altında yıl sonuna kadar sert dalgalanmalar meydana geleceğini söyledi.
Altından sene sonuna kadar para kazanmayı bekleyen yatırımcılara da seslenen Memiş, “Bu yıl kesinlikle böyle altından gümüşten para kazanacağım hayali kurmamak lazım. Geçen yılın verdiği getirileri vermeyecek” dedi.
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.