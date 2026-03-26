CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Eti Maden Genel Müdürlüğü'nün bayram öncesi 14 milyon 306 bin liraya çikolata aldığına ilişkin belgeleri, "AKP'nin bayram vurgunu" diyerek açıkladı.

İktidarın 2024 yılında yayımladığı 'Kamu tasarruf tedbirleri' genelgesinde açıkça yasakladığı bayramlarda ve özel davetlerde hediye alımı kararına rağmen Eti Maden'in bayramda çikolataya 14 milyon 309 bin lira para harcaması, hem muhalefetin hem de vatandaşın tepkisini çekti.

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

AKP’nin bayram vurgunu! Tüm Türkiye ekonomik kriz altında ezilirken; Eti Maden Genel Müdürlüğü’nün bayram çikolatası alımı için 14 Milyon 306 Bin Lira harcama yaptığını tespit ettik. Kamu kaynağıyla binlerce kutu çikolata satın almak ayan beyan kamu zararıdır! 17.05.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ortadayken, böyle bir alımın yapılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eti Maden Genel Müdürünün de, CB Tayyip Erdoğan’ı takmadığının ispatıdır. Satın alınan 8180 adet çikolata kutusunun, Eti Maden’deki personel sayısının iki katı olması ayrı bir soru işaretidir. Bunun adı bayram vurgunudur!