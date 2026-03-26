Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı yurt dışı çıkış yasağı, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla, Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.