Ukrayna hükümeti, özel konut inşaatlarında estetik ve çevresel standartları yeniden belirledi. Yeni düzenlemenin merkezinde, komşu parsellerin güneş ışığına erişimini ve hava sirkülasyonunu engelleyen devasa duvarlar ile yüksek çitlerin yasaklanması yer alıyor.

​YÜKSEK DUVARLARA GEÇİT YOK

​Yeni kurallara göre, bitişik arazinin doğal ışık almasını engelleyen her türlü yapı "kaçak" statüsüne alınacak. Tespit edilen aykırı yapılar için hızlı tahliye ve yıkım süreci işletilecek. Yetkililer, komşular arasında yaşanabilecek olası ihtilafların önüne geçmek adına tarafların yazılı mutabakat yapmasını tavsiye ediyor.

​200 METREKARE ALTINDAKİ YAPILARA "JET" ONAY

​İnşaat süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla bürokratik engeller de esnetildi.

Alanı 200 metrekareyi ve yüksekliği iki katı geçmeyen binalar için artık yapı ruhsatı gerekmeyecek. Bu tip yapılar için sertifikalı bir mimar veya mühendisin hazırladığı imar planı, inşaata başlamak için yeterli kabul edilecek.

​MÜLK SAHİPLERİNE AĞIR SORUMLULUK

​Düzenleme bir yandan kolaylık sağlarken, diğer yandan denetimleri sıkılaştırıyor. İzinsiz yapılan yapısal değişiklikler ve güneş ışığı kriterlerine uymayan inşaatlar ağır yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Mülk sahipleri, inşaatın her aşamasında çevresel faktörleri gözetmekten doğrudan sorumlu tutulacak.