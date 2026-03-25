Yeni anket Gündemar'dan: Her dört kişiden üçü aynı şeyi söyledi

GÜNDEMAR Araştırma 23-26 Şubat 2026 tarihlerinde 60 ilde 2 bin 325 seçmenle yaptığı ankette Türkiye’deki zorlu tabloyu ortaya koydu. Ankette, toplumun ezici çoğunluğu ülkenin kötüye gittiğini söylemeye devam ederken seçmenin değişim talebini koruduğu ancak Muhalefetin bu değişimi oya dönüştürecek 'hazır ve güvenilir bir seçenek' olduğu konusunda halkın henüz tam ikna olmadığı görüldü.
GÜNDEMAR Araştırma yeni anketinde Şubat 2026 raporu sokağın nabzını tuttuğu anket dikkat çekti. Vatandaşın yüzde 73’ü ülkenin kötüye gittiğini belirtti. Geçinemeyen ve bağımsız yargı isteyen vatandaşlar çağrılarına devam ederken, AKP ve MHP seçmeninden gelen "kötüye gidiş" itirafı gündem oldu.Hava Arabacılar
GÜNDEMAR Araştırma’nın anketine göre, Türkiye’de seçmen iktidardan memnun değil; ancak bu memnuniyetsizlik muhalefete otomatik bir destek üretmiyor. Ankette, her dört kişiden üçü "Türkiye kötüye gidiyor" derken, muhalefetin güçlü bir alternatifi oturtamadığı dikkat çekti.
Parti tabanlarına göre muhalefeti başarılı bulanların oranı; AKP seçmeninde yüzde 41, MHP seçmeninde yüzde 33, CHP seçmeninde yüzde 47, İYİ Parti seçmeninde yüzde 35, DEM Parti seçmeninde yüzde 30 ve diğer partilerde yüzde 29 oldu. Buna karşılık muhalefeti başarısız bulanlar; AKP seçmeninde yüzde 53, MHP seçmeninde yüzde 63, CHP seçmeninde yüzde 50, İYİ Parti seçmeninde yüzde 57, DEM Parti seçmeninde yüzde 64, diğer partilerde ise yüzde 70 oranında gerçekleşti.
MUHALEFETİN PERFORMANSI
Ankette muhalefet partilerinin görevlerini yerine getirme konusundaki başarısı da seçmene soruldu. Katılımcıların yüzde 59’u muhalefeti ‘başarısız’ bulurken, ‘başarılı’ diyenlerin oranı yüzde 36.
Ankette vatandaşlar “Sizce Türkiye’nin şu anda karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?” sorusuna ekonomik kriz ve hukuksuzluk yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 54,3’ü ekonomi, işsizlik ve enflasyonun en büyük sorun olduğunu söyledi.
İkinci sırada yüzde 18,8 ile hukuk, adalet sistemi ve yargı bağımsızlığı yer aldı. Ahlaki yozlaşma yüzde 10,1 ile üçüncü sırada.
Diğer sorunlar ise şöyle sıralandı: Kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği (%3), Eğitim sistemi (%2,2), Yolsuzluk ve liyakatsizlik (%2,1), Göçmenler (%1,8), Deprem ve kentsel dönüşüm (%1,6), Siyasi kutuplaşma (%1,3), Kürt sorunu (%0,8), Çevre ve kent sorunları (%0,8), Güvenlik sorunları (%0,6), Toplumsal birlik (%0,6), Terör (%0,6), Tarım ve gıda güvenliği (%0,3).
EN ETKİLİ PARTİ, EN ETKİLİ LİDER...
“Türkiye’de şu anda en etkili muhalefet yapan siyasi parti hangisidir?” sorusuna verilen yanıtlarda CHP, yüzde 48,5 ile açık ara zirvede yer alıyor. CHP’yi sırasıyla şu partiler takip ediyor:
Anahtar Parti: %5,3
Yeniden Refah Partisi: %4,4
DEM Parti: %3,9
Zafer Partisi: %3,8
İYİ Parti: %3,5
Türkiye İşçi Partisi: %2,1
Öte yandan yüzde 22,3’lük bir kesim ‘hiçbiri’ derken, yüzde 6,3 ‘fikrim yok’ cevabını verdi.
CHP’yi en etkili bulanların oranı kendi seçmeninde yüzde 85,6 iken, AKP seçmeninde yüzde 35,4, İYİ Parti seçmeninde ise yüzde 54,2 oldu.
“Şu anda en etkili muhalefet yapan lider kimdir?” sorusuna katılımcıların yüzde 49’u 'Özgür Özel' yanıtını verdi.
Diğer liderlerin oranları ise şöyle:
Yavuz Ağıralioğlu: %5,8
Ümit Özdağ: %5,8
Fatih Erbakan: %4,3
Müsavat Dervişoğlu: %3,2
Tülay Hatimoğulları/Tuncer Bakırhan: %2,8
Erkan Baş: %1,8
Diğer: %1,8