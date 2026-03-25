Yeni anket Gündemar'dan: Her dört kişiden üçü aynı şeyi söyledi

Ankette vatandaşlar “Sizce Türkiye’nin şu anda karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?” sorusuna ekonomik kriz ve hukuksuzluk yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 54,3’ü ekonomi, işsizlik ve enflasyonun en büyük sorun olduğunu söyledi.

İkinci sırada yüzde 18,8 ile hukuk, adalet sistemi ve yargı bağımsızlığı yer aldı. Ahlaki yozlaşma yüzde 10,1 ile üçüncü sırada.

Diğer sorunlar ise şöyle sıralandı: Kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği (%3), Eğitim sistemi (%2,2), Yolsuzluk ve liyakatsizlik (%2,1), Göçmenler (%1,8), Deprem ve kentsel dönüşüm (%1,6), Siyasi kutuplaşma (%1,3), Kürt sorunu (%0,8), Çevre ve kent sorunları (%0,8), Güvenlik sorunları (%0,6), Toplumsal birlik (%0,6), Terör (%0,6), Tarım ve gıda güvenliği (%0,3).