İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

TEŞEKKÜR VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Mert Hakan Fenerbahçe taraftarlarına ve Metehan Baltacı için yaptığı açıklamada kendisine de yer veren ultrAslan'a desteklerinden ötürü teşekkür ederken tahliye olan tüm futbolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

MERT HAKAN: 'GENÇ FENERBAHÇELİLER'E VE ULTRASLAN'A TEŞEKKÜR EDERİM'

Mert Hakan Yandaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin başından beri desteğini hiç esirgemeyen taraftar grubumuz Genç Fenerbahçeliler’e; bugün Metehan kardeşimle ilgili yaptıkları açıklamada beni de unutmayan ultrAslan’a; daima arkamda duran, dualarını eksik etmeyen tüm Fenerbahçe taraftarına ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Tahliyesine karar verilen Metehan Baltacı ve tüm futbolcu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

MERT HAKAN YANDAŞ'IN DURUŞMASI NE ZAMAN?

Mert Hakan Yandaş 3 Nisan 2026 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapacak. Tecrübeli futbolcunun tahliye edilip edilmeyeceğine bu duruşmada karar verilmesi bekleniyor.