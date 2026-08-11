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Apple’ın iPhone 18 serisini tanıtmaya hazırlandığı dönemde yeni modellerin fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yapıldı.

TrendForce tarafından yayımlanan analize göre, bellek sektöründe yaşanan kriz iPhone 18 Pro’nun üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir. Analizde, yeni modelin iPhone 17 Pro’ya kıyasla yüzde 38 daha yüksek maliyetle üretilebileceği öngörüldü.

İPHONE 18 PRO’NUN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Maliyetlerdeki artışın tüketici fiyatlarına da yansıyabileceği belirtiliyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre iPhone 18 Pro’nun iPhone 17 Pro’ya göre 300 dolara varan bir fiyat artışıyla satışa sunulması gündemde.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatının 1.399 dolar seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

APPLE TANITIM TAKVİMİNİ DEĞİŞTİRECEK

Apple’ın bu yıl iPhone 18 serisi için farklı bir tanıtım stratejisi izlemesi bekleniyor.

Şirketin iPhone 18 Pro modellerini eylül ayındaki etkinlikte tanıtacağı, iPhone 18 ve iPhone Air’ın yeni versiyonlarını ise 2027 yılının başlarında duyurmayı hedeflediği belirtiliyor.

KATLANABİLİR İPHONE İÇİN 2.500 DOLAR İDDİASI

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için de yüksek bir fiyat beklentisi bulunuyor.

Verilen bilgilere göre katlanabilir iPhone’un fiyatının 2.500 dolar seviyesine kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Bellek krizinin üretim maliyetleri üzerindeki etkisi ve Apple’ın fiyatlandırma stratejisi, iPhone 18 serisinin piyasaya çıkışıyla birlikte en çok merak edilen başlıklar arasında yer alacak.