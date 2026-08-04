Apple, Telegram’ı App Store’dan kaldırdı: Peki neden?

Telegram’ın tek bir kullanıcısının, herkese açık bir gruba, yasa dışı yetişkinlere yönelik içerik koymasının ardından kısa süreliğine App Store’dan kaldırıldığına işaret eden Durov, söz konusu kişinin eski bir mesajı yapay zekayla değiştirilmiş içerikle düzenlediğini bildirdi.