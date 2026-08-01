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TechCrunch'da yer alan habere göre; Tim Cook, planların henüz kesinleşmediğini belirtirken, kullanıcıların mevcut iCloud+ abonelikleri üzerinden Siri AI için daha fazla işlem gücü satın alabileceği bir model öngördüklerini söyledi.

COOK: BUNUN NE KADAR İLGİ GÖRECEĞİNİ GÖRECEĞİZ

Cook, "Gerçekten de yoğun şekilde kullanmak isteyecek insanlar olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle iCloud+ kapsamında bazı yükseltme seçenekleri sunacağız. Kullanıcılar iCloud+ üzerinden daha fazla kapasite satın alabilecek ve bunun ne kadar ilgi göreceğini göreceğiz" dedi.

Anthropic ve OpenAI gibi birçok yapay zeka şirketi de benzer bir model barındırıyor. Bu şirketler ise kullanıcılara sınırlı özelliklere sahip ücretsiz sürümler sunarken, daha yüksek kullanım sınırları için ücretli abonelik seçenekleri de sağlıyor.

Geliştirilmiş Siri AI şu anda iOS 27 beta sürümünde kullanılabiliyor ve bu sonbaharda daha geniş çapta kullanıcılara sunulması hedefleniyor.