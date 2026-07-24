Teknoloji devi Apple, 2027 yılında iPhone serisinin 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, merakla beklenen "iPhone 20" serisine dair ilk somut detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. 2017'deki 10. yıl özel modeli iPhone X'te olduğu gibi devrimsel bir tasarım diline geçmesi beklenen Apple, ekran boyutunda sınırları zorluyor.

EKRAN BÜYÜKLÜĞÜ 7 İNÇ SINIRINA DAYANDI

Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, iPhone 20 Pro Max modeli için 6,96 inç büyüklüğünde bir ekran paneli üzerinde çalışıyor. Pazarlamada doğrudan 7 inç olarak anılabilecek bu devasa ekran, mevcut iPhone 17 Pro Max'in 6,9 inçlik paneline kıyasla mütevazı bir büyüme gibi görünse de cihazı şirket tarihinin en büyük ekranlı telefonu yapmaya yetiyor.

En-boy oranının korunacağı belirtilen yeni panelle birlikte cihazın elde tutuş ergonomisinin mevcut Pro Max modelleriyle benzer seviyede kalacağı ifade ediliyor.

DÖRT KENARDAN KAVİSLİ (QUAD-CURVED) YEPYENİ MİMARİ

Apple'ın 20. yıl dönümü modellerinde yalnızca ekran boyutunu büyütmekle kalmayıp tasarım dilini de kökten değiştireceği öne sürülüyor. Öne çıkan iddialar şu şekilde:

Çerçevesiz Tasarım: Ekranın dört bir kenardan hafifçe kavis aldığı (quad-curved) ve siyah çerçevelerin neredeyse tamamen yok olduğu bir cam gövde.

Ekran Altı Face ID: TrueDepth kamera ve Face ID sensörlerinin tamamen ekran altına gizlenerek ekrandaki çentik veya ada görünümünün tarihe karışması.

Katı Hal (Solid-State) Tuşlar: Fiziksel basma mekanizması yerine dokunsal geri bildirim sağlayan basınca duyarlı, daha dayanıklı yüzey tuşları.

Gelişmiş Dayanıklılık: Ceramic Shield koruma teknolojisinin ön camın yanı sıra cihazın yan çerçevelerini de kaplayacak şekilde genişletilmesi.

6.000 MAH BATARYA VE TERS KABLOSUZ ŞARJ

Donanım tarafında da kapsamlı geliştirmeler vadeden iPhone 20 Pro serisinde 6.000 mAh seviyesine kadar yükseltilmiş dev bir bataryanın yer alabileceği söyleniyor. Kullanıcıların uzun yıllardır beklediği, kulaklık veya saat gibi aksesuarları telefonun arkasından şarj etmeye yarayan ters kablosuz şarj özelliğinin de bu seriyle birlikte sunulması bekleniyor.