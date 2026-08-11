Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne 4 Nisan 2015'de gerçekleştirilen saldırı olayında soruşturmanın yeniden yürütüldüğünü ve yapılan çalışmalar doğrultusunda 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gürlek'in açıklaması şöyle:

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2015'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin takım otobüsüne Trabzon'a dönüş yolunda silahlı ve taşlı saldırıda bulunulmuştu. Süper Lig'in 26. hafta maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 5-1 galip ayrılan Fenerbahçe'nin otobüsü dönüş yolunda silahlı saldırıya uğramış ancak bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda failler yakalanamamıştı