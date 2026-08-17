Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, Irak adli makamlarınca “terörizm” suçundan aranan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu zanlı yakalandı.

MİT'ten nokta operasyon: Uyuşturucu baronu Antalya'da yakalandı... Kırmızı bültenle aranıyorduMİT'ten nokta operasyon: Uyuşturucu baronu Antalya'da yakalandı... Kırmızı bültenle aranıyorduGündem

EKİPLER İZİNİ SÜRDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Irak adli makamlarınca hakkında “terörizm” suçundan işlem yürütülen F.H.A.A'nın Kırşehir'de bulunduğu tespit edildi.

Uluslararası uyuşturucu operasyonu: Kırmızı bültenli zanlı Bodrum'da yakalandıUluslararası uyuşturucu operasyonu: Kırmızı bültenli zanlı Bodrum'da yakalandıGündem

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Irak uyruklu F.H.A.A, ekiplerin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Irak'a iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.