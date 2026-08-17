Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, Irak adli makamlarınca “terörizm” suçundan aranan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu zanlı yakalandı.
EKİPLER İZİNİ SÜRDÜ
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Irak adli makamlarınca hakkında “terörizm” suçundan işlem yürütülen F.H.A.A'nın Kırşehir'de bulunduğu tespit edildi.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Irak uyruklu F.H.A.A, ekiplerin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Irak'a iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.