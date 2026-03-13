ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş devam ederken son günlerde Türkiye üzerinde imha edilen füzeler gündemin üst sıralarında yer aldı. Son 10 günde İran’dan ateşlenen 3 mühimmat, NATO’nun hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

İran, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye yönelik herhangi bir saldırı girişiminin olmadığının altını çizerek konunun soruşturulduğunu söyledi.

Yaşanan gelişmeler sonrası güvenlik kaynakları Türkiye’nin savaşın tarafı olmadığının altını çizdi. TRT Haber’de yer alan habere göre kaynaklar, , son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin küresel ve bölgesel güvenlik dengelerinin ne kadar hassas bir noktada bulunduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan'ın yoğun saldırılara uğrayarak çatışmanın birer cephesi haline geldiğinin altını çizen güvenlik kaynakları, Türkiye'ye İran'dan atılan füzelerin bu ülkelere yapılan saldırılardan farklı bir paterne sahip olduğunu belirtti.

Diğer ülkelerde olduğu gibi bir saldırı yoğunluğu olmadığını kaydeden kaynaklar, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını, üç füzenin de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"TÜRKİYE, ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKİLMEMEK İÇİN İHTİYATLIDIR"

Buradan hareketle Türkiye'nin konu hakkındaki pozisyonuna dikkati çeken kaynaklar, "Türkiye savaşın tarafı değildir ve çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlıdır. Türkiye, bölgede yeni gerilim hatları oluşmaması için sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve bütün taraflara bunu iletmektedir. İran tarafına söz konusu saldırıya ilişkin sorumluların derhâl tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda net mesaj iletilmiştir." dedi.

"TÜRKİYE MİLLİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ CAYDIRICI GÜCE SAHİPTİR"

Türkiye'nin ihtiyatlı tavrının sınırsız tolerans anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan kaynaklar, "Türkiye milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahiptir ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde mukabele/yaptırım niteliğindeki tedbirleri almaktan çekinmeyecektir." ifadelerini kullandı

Kaynaklar, füzelerin NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye’nin hava sahasının korunması ve müttefik koordinasyonunun etkinliği açısından kritik bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE BARIŞIN ANAHTARINI DİPLOMASİDE GÖRMEYE DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin, bu süreçte güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde sürdürürken aynı zamanda gerilimin daha da tırmanmaması için diplomasi kanallarını da aktif biçimde işletmeye devam ettiğini belirten kaynaklar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü yoğun lider diplomasisi, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi açısından belirleyici bir rol oynamaktadır." dedi.