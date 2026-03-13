İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık hakkında açılan davanın görülmesine dün devam edilmiş, duruşma 16 Mart Pazartesi gününe ertelenmişti.

"Bugün de bahsettiğim üzere, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 1 yıldır haksız yere tutsaklar." diyen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu eşinin tutuksuz yargılanması gerektiği çağrısında bulundu.

"İKİ ÖNERİM VAR"

"İki önerim var" diyen Dilek İmamoğlu'nun beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Bugün de bahsettiğim üzere, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 1 yıldır haksız yere tutsaklar. Bu gerçeği toplumun çok geniş bir kesimi biliyor. Ancak merak ediyoruz: Eğer gerçekten tüm tutukluların suçlu olduğuna inanılıyorsa, neden bu durum Türkiye’nin 86 milyon insanına açık ve şeffaf bir şekilde anlatılamıyor?

Bu noktada iki önerim daha var.

Birincisi; başta AK Parti, MHP ve DEM olmak üzere tüm siyasi partilerin hukuk komisyonlarından liyakatli hukukçuların bu süreci yakından takip etmesi. Mahkeme süreçlerine gözlemci olarak katılmaları ve gördüklerini doğrudan kamuoyuna rapor etmeleri. Böylece herkes gerçeği açıkça görür, kimsenin aklında soru işareti kalmaz.

İkincisi; Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının yapılacağı duruşmaya, yine aynı şekilde siyasi partilerin genel başkanlarının da katılmasıdır. Çünkü bu mesele artık yalnızca bir dava değil, toplumun adalet duygusunu ilgilendiren bir mesele haline gelmiştir.

Eğer bunların hiçbiri mümkün görülmüyorsa, o zaman yapılması gereken çok daha açıktır: Hukuk işletilmelidir, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tutuksuz yargılanmalı ve derhal serbest bırakılmalıdır.

Çünkü biliyoruz ki hukukta temel olan tutuksuz yargılamadır."