Adana’da gece saat 3.24 sıralarında İncirlik Hava Üssü yönünden siren ve patlama sesleri geldi. Siren ve patlama sesleri yurttaşlarda tedirginliğe sebep oldu.

Adana'da 5 dakika boyunca sirenler çaldı, İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları füze olduğu ileri sürülen bir cismin havada imha edildiği yönünde görüntüler paylaştı.

FÜZE İDDİASI

Siren sesleriyle uyanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla İncirlik Üssü'ne yönelen ve füze olduğu öne sürülen bir cismi görüntüledi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.