Siyasette ittifak tartışmaları günden güne ısınırken, hem Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hem de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 'ılımlı' yeşil ışık yakmıştı. Tartışmaların arkasında, Zafer Partili Hasan Basri Akşener, İYİ Parti'yi topa tuttu. İYİ Parti'de siyaset yapmanın, hiçbir mantıklı gerekçesi olmadığını dile getiren Akşener, herhangi bir fikir kulübünde bulunmanın saygınlık açısından daha yararlı olacağına işaret etti.

Hasan Basri Akşener'in İYİ Parti hakkındaki sözleri şöyle:

İyi Parti kurulduğu günden itibaren takip ettiğim ve hiç beğenmediğim bir yapıdır.Sn. Bahadır Dinçaslan kardeşimin bile oraya geçmesi başından beri yanlıştı.Yıllarca bu Türk-İslamcı CIA bağlantılı ülkücülük adı verilen hibrit milliyetçi fikre eleştiri yapacaksınız, sonra kimlere bağlı olduğu belli olmayan klasik bir ülkücünün partisine gireceksiniz, bence ne gerek vardı, fikir kulübü gibi tarafsız olunca daha etkili olursunuz ve herkes sizi sayar.Ben o nedenle siyasetin parti çıkarlarını gözeten çarkının dişlisi olup, fındık kadar zekası olanların yönettiği piyasa partilerinin tarafı olmayı tercih etmiyorum.Tarafım Türkiye'dir, Turan Dünyası'dır.İyi Parti hiçbir ideolojik zemine oturmayan bir yapı olduğu için, benim gibi popüler siyasetin dışında kalan ve gerçekçi düşünenlere ters gelmesi normaldi.Sn. Ümit Özdağ öncülüğünde parti kurduğumuzda bize İyi Partililer güldüler %0.01 oy alırsınız denildi.Şimdi ben İyi Partililere gülüyorum, gerçekten karikatür gibiler.