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Ankara bir restoranda yemek yiyen müşteri, hesabı görünce şaşkınlık yaşadı. Dört cacık için toplam bin lira ödeyen müşteri, fiyatın menüde açıkça belirtilmediğini öne sürerek CİMER’e şikayette bulundu. Müşterinin yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşması da konuyu gündeme taşıdı. Tüm bu gelişmelerin ardından ise Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

34 ÜRÜNDE FİYAT FARKI TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde iki menüde yer alan 34 ürünün fiyatının aynı olmadığı belirlendi. Ekipler, fiyat etiketi mevzuatına aykırılık gerekçesiyle işletme hakkında işlem yaptı.

135 BİN 82 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Yapılan denetim ve incelemelerin ardından işletmeye, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin 1. fıkrası kapsamında 135 bin 82 lira idari para cezası** uygulandı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CİMER’e yapılan başvuru üzerine işletmede denetim gerçekleştirildiğini ve tespit edilen ihlaller nedeniyle idari para cezası kesildiğini duyurdu.