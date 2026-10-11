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Kaynak: Ekonomi Servisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılı Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) verilerine göre hazırladığı "Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" raporunu yayımladı.

Ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını ve yaşam maliyetini dikkate alan verilerde, küçük ama ekonomik gücü yüksek ülkelerin domine ettiği bir tablo ortaya çıktı.

Avrupa'nın mikro devleti Lihtenştayn, kişi başına düşen 195 bin 372 dolarlık devasa gelir tahminiyle dünya sıralamasının en tepesine yerleşti. Türkiye ise kişi başı milli gelir sıralamasında ilk 20 ekonomi arasında kendine yer bulamadı.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN İLK 20 ÜLKESİ ( 2026 IMF TAHMİNLERİ)

IMF verilerine göre Satın Alma Gücü Paritesi'ne göre kişi başı geliri en yüksek 20 ülke şöyle sıralandı:

1. Lihtenştayn — 195.372 dolar

2. Singapur — 173.708 dolar

3. İrlanda — 159.129 dolar

4. Lüksemburg — 156.719 dolar

5. Makao — 140.423 dolar

6. Norveç — 115.548 dolar

7. Katar — 112.312 dolar

8. İsviçre — 105.680 dolar

9. Tayvan — 98.051 dolar

10. Brunei — 97.858 dolar

11. Guyana — 95.477 dolar

12. ABD — 94.430 dolar

13. Danimarka — 89.667 dolar

14. Birleşik Arap Emirlikleri — 87.774 dolar

15. Hollanda — 87.773 dolar

16. San Marino — 87.141 dolar

17. Hong Kong — 84.212 dolar

18. İzlanda — 82.730 dolar

19. Malta — 82.421 dolar

20. Suudi Arabistan — 78.815 dolar

PETROL ZENGİNİ GUYANA ABD’Yİ GERİDE BIRAKTI

IMF raporunun en dikkat çekici detaylarından biri Güney Amerika ülkesi Guyana oldu. 2019 yılında açık denizlerde başlayan yoğun petrol üretimiyle ekonomik patlama yaşayan Guyana, kişi başı 95 bin 477 dolarlık gelir tahminiyle 94 bin 430 dolarda kalan ABD'yi geride bırakarak 11. sıraya yerleşti.

Öte yandan, finanstaki konumlarını güçlendiren Singapur ve İrlanda da 2006 yılındaki verilerine kıyasla üst basamaklara tırmanarak ilk 3 sıradaki yerlerini sağlamlaştırdı.