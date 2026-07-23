Kovid sürecinde yaşanan talep patlamasıyla rekor kıran konut kiralarındaki artış hızı, ülke genelinde dengelenme işaretleri veriyor. TCMB verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde 100 metrekare bir evin ortalama kira bedeli 25 bin 863 TL olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 19 bin 119 TL seviyesindeydi.

Bu sonuçla ülke genelindeki yüzde 35,27'lik yıllık kira artış hızı, TÜİK'in Haziran 2026'da ilan ettiği yüzde 32,11'lik yıllık enflasyon oranına oldukça yakın seyretti. Ancak İstanbul'da tablo çok daha sert gerçekleşti. İstanbul'da ortalama kira 44 bin 332 TL'ye ulaşırken, yıllık yüzde 45,26'lık artış oranıyla hem ülke ortalamasını hem de enflasyonu açık ara geride bıraktı.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ KIYILARI EL YAKIYOR

Kira değerlerinin ağırlıklı olarak Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü. İllere göre 100 metrekarelik konutların ortalama kira bedelleri şöyle sıralandı:

Büyükşehirler ve Turizm Bölgeleri: Muğla 35 bin 186 TL, Çanakkale 26 bin 087 TL, Antalya 26 bin 346 TL, Aydın 24 bin 654 TL, Balıkesir 24 bin 182 TL, Ankara 23 bin 921 TL, Kırklareli 21 bin 904 TL, Yalova 21 bin 186 TL, Bursa 20 bin 537 TL, Mersin 19 bin 038 TL.

Batı Karadeniz: Zonguldak 22 bin 387 TL, Bartın 21 bin 815 TL, Bolu 21 bin 635 TL, Kastamonu 14 bin 375 TL.

KİRA ORTALAMASINDA EN DÜŞÜK ŞEHİR MARDİN OLDU

TCMB verilerine göre Türkiye'de ortalama kira değerinin en düşük olduğu il 11 bin 100 TL ile Mardin olarak kayıtlara geçti. Mardin'i sırasıyla şu iller takip etti:

Muş: 11 bin 538 TL

Şırnak: 12 bin 250 TL

Bitlis: 12 bin 658 TL

Adıyaman: 12 bin 687 TL

EV FİYATLARINDA ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI: ORTALAMA M² 52 BİN TL

TCMB, konut satış fiyatlarındaki ortalama metrekare değerlerini de açıkladı. Ülke genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 51 bin 886 TL'ye çıktı. Böylece 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 5 milyon 188 bin 600 TL olarak hesaplandı.

2025 yılı ikinci çeyreğinde metrekare fiyatı 39 bin 697 TL (100 m² ev: 3 milyon 969 bin TL) seviyesindeydi. Konut satış fiyatlarındaki yıllık yüzde 30,65'lik artış oranı, yüzde 32,11'lik yıllık enflasyonun altında kalarak konutun reel olarak prim yapmadığını ortaya koydu.

SATIŞ FİYATINDA İSTANBUL VE MUĞLA YARIŞIYOR

Konut değerinde Türkiye'nin en pahalı ili İstanbul olurken, onu tatilcilerin gözdesi Muğla izledi:

İstanbul: Birinci çeyrekte 79 bin 305 TL olan metrekare fiyatı, ikinci çeyrekte 87 bin 301 TL'ye yükseldi. 100 metrekarelik bir evin ortalama değeri 8 milyon 730 bin 100 TL oldu.

Muğla: Metrekare fiyatı 82 bin 419 TL'ye, 100 metrekare ev fiyatı 8 milyon 241 bin TL'ye ulaştı.

Diğer Şehirler (100 m² Ev Fiyatı): Antalya 5 milyon 750 bin TL, İzmir 5 milyon 648 bin 200 TL, Çanakkale 5 milyon 275 bin TL, Aydın 4 milyon 997 bin TL, Balıkesir 4 milyon 936 bin TL, Ankara 4 milyon 727 bin 600 TL.

İSTANBUL'DA KİRALAR ÜLKE ORTALAMASININ 1,7 KATI

Açıklanan resmi rakamlar, İstanbul'da konut metrekare fiyatının ülke ortalamasından yüzde 68,2, kira bedelinin ise yüzde 71,4 daha pahalı olduğunu gösterdi. İstanbul’da kiralar ülke ortalamasının 1,7 katına ulaşmış durumda.

Mevcut fiyat ve kira oranlarına göre yapılan amortisman (konut yatırımının kendini geri ödeme) hesaplamasında ise evlerin kendini amorti etme süresi Türkiye genelinde 16,7 yıl, İstanbul'da ise 16,4 yıl olarak belirlendi.