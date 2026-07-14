Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi.
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal kira kararı
Yargıtay, ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarında milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı.İcra takibi,tahliye ve elektrik kesme tehdidiyle fazla kira ödediğini belirten kiracının başvurusu haklı bulundu. Mahkeme, fazla tahsil edilen kira bedellerinin iade edilmesi gerektiğine hükmettiKaynak: Haber Merkezi
Karar, özellikle kira ödemeleri ve haksız tahsil edilen bedeller konusunda milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor.
Bir kiracı, kiraladığı taşınmaz için yaptığı ödemelerin ardından yaşadığı süreç nedeniyle yargıya başvurdu. Kiracı, icra takibi, tahliye ve elektrik kesme tehdidiyle fazladan kira ödemek zorunda kaldığını ileri sürdü.
KİRACI FAZLA ÖDEDİĞİ 9 BİN 822 TL'NİN İADESİNİ İSTEDİ
Dosyaya göre kiracı, 3 Ağustos 2022 tarihinde kiraladığı taşınmazın kira bedelini her ayın 15’inde mal sahibinin eşinin hesabına yatırdığını belirtti.
Kiracı, sürekli olarak tahliye ve elektrik kesme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, Ağustos 2024’te ise kira borcu olduğu iddiasıyla hakkında icra takibi başlatıldığını öne sürdü.
Mal sahibinin eşinin, “kiraya veren değilim” diyerek daha önce yapılan ödemeleri iade etmek istediğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini ifade eden kiracı, icra süreci nedeniyle 9 bin 822 TL fazla ödeme yaptığını belirterek bu bedelin geri verilmesini talep etti.
İLK DERECE MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ
Kiracının başvurusunu inceleyen İlk Derece Mahkemesi ise davayı reddetti.
Mahkeme, kiracının söz konusu ödemeyi 15 Ekim 2024 tarihinde, ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden ve kesinleşmiş bir icra takibi bulunmadan yaptığını belirtti.
Ayrıca mahkeme, kiracının mal sahibine 18 bin TL vekalet ücreti ödemesine karar verdi.
ADALET BAKANLIĞI KARARI YARGITAY'A TAŞIDI
Adalet Bakanlığı, İlk Derece Mahkemesi’nin kararını kanun yararına bozma talebiyle temyiz etti.
Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosya hakkında dikkat çeken bir karar verdi.
YARGITAY: KONU İCRA TEHDİDİ DEĞİL, FAZLA TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELİ
Yüksek Mahkeme, uyuşmazlığın kesinleşmiş bir icra takibi kapsamında zorla ödenen paranın geri alınmasıyla ilgili olmadığını belirtti.
Kararda, davanın kira ilişkisi kapsamında hukuki bir sebep olmaksızın fazla tahsil edildiği ileri sürülen kira bedellerinin iadesine ilişkin olduğu vurgulandı.
Bu gerekçeyle Adalet Bakanlığı’nın itirazını kabul eden Yargıtay, İlk Derece Mahkemesi kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti.
Yargıtay ayrıca, verilen vekalet ücretinin de karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine aykırı olduğuna karar verdi.