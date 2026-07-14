Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal kira kararı

Mal sahibinin eşinin, “kiraya veren değilim” diyerek daha önce yapılan ödemeleri iade etmek istediğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini ifade eden kiracı, icra süreci nedeniyle 9 bin 822 TL fazla ödeme yaptığını belirterek bu bedelin geri verilmesini talep etti.