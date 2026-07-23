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Kaynak: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk yedi maddesi kabul edildi. Düzenleme kapsamında sürücü belgelerine ilişkin önemli değişiklikler de yasalaştı.

Yeni düzenlemeye göre ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden almaya hak kazanan kişiler, belgeyi aldıkları tarihten itibaren iki yıl boyunca aday sürücü statüsünde olacak.

BELİRLİ İHLALLER EHLİYET İPTALİNE NEDEN OLACAK

Aday sürücülük süresi içinde sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin yapılması, 75 ceza puanının aşılması, araç türü fark etmeksizin 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması veya dönüş kuralları, yayalara geçiş önceliği ile emniyet kemeri ve diğer koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin kuralların üç kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

YENİDEN KURS VE SAĞLIK RAPORU ŞARTI

Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler, yeniden sürücü belgesi alabilmek için sürücü kursuna devam ederek sınavlarda başarılı olmak zorunda olacak. Ayrıca psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek sürücülüğe engel durumlarının bulunmadığını belgelemeleri gerekecek. İdari para cezalarının tamamının ödenmiş olması ve varsa bekleme süresinin dolması da yeniden başvuru şartları arasında yer alacak.

Kanun teklifinin kabul edilen maddelerinde ayrıca devlet memurlarının daire başkanı ve dengi kadrolara atanmasında aranan kıdem süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ile turizm sektörüne yönelik sigorta primi desteği gibi düzenlemeler de yer aldı.