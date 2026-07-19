Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam 194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak

194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak

Yurt dışında yayımlanan bir iş ilanı, sunduğu gelir ve ek imkanlarla dikkat çekerken başvurular için süre daralıyor.

Kaynak: Diğer
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194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak - Resim: 1

Avrupa’da yayımlanan bir iş ilanı, sunduğu yüksek maaş ve konut desteğiyle dikkat çekti. Hırvatistan’ın Adriyatik kıyısındaki Vis Adası’nda açılan pozisyonlar, özellikle yurt dışında çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak - Resim: 2

Yönetici pozisyonuna yüksek maaş

Vis Takımadaları Jeoparkı tarafından yayımlanan ilana göre yürütme direktörü pozisyonu için personel alınacak. Bu görev için seçilecek kişiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve ilk 6 ay deneme süresi uygulanacak.

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194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak - Resim: 3

Pozisyonun aylık brüt maaşı 3 bin 600 euro olarak belirlenirken, buna ek olarak her ay 400 euro konut desteği sağlanacak.

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194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak - Resim: 4

Görev tanımı dikkat çekiyor

Yürütme direktörü, UNESCO Küresel Jeopark statüsüne sahip bölgenin gelişimini yönetecek, projeler geliştirecek ve uluslararası iş birlikleri kuracak. Aynı zamanda ekip yönetimi ve finansman kaynaklarının oluşturulması da görevleri arasında yer alacak.

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194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak - Resim: 5

Teknik personel için de alım var

Adada yalnızca yönetici değil, teknik personel ihtiyacı da bulunuyor. Komiža Denizcilik Merkezi, bakım ve onarım işlerinde görev alacak personel arıyor.

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194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak - Resim: 6

Bu pozisyon için aylık 2 bin 100 euro maaş öngörülürken adaylardan en az 1 yıl deneyim, B sınıfı ehliyet ve uygun sağlık koşulları talep ediliyor.

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194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak - Resim: 7

Başvurular için geri sayım başladı

İlanlara başvuruların 22 Temmuz 2026 tarihine kadar kabul edileceği belirtilirken, özellikle yaz sezonunda Avrupa’da çalışmak isteyenler için dikkat çekici bir fırsat sunuluyor.

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