194 bin maaşla çalışan arıyorlar: Kira desteği de sağlanacak

Yönetici pozisyonuna yüksek maaş

Vis Takımadaları Jeoparkı tarafından yayımlanan ilana göre yürütme direktörü pozisyonu için personel alınacak. Bu görev için seçilecek kişiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve ilk 6 ay deneme süresi uygulanacak.