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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bozüyük ilçesinde emniyet birimlerini denetleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Çağlar, programı kapsamında Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliğini ziyaret etti. Birimlerde incelemelerde bulunan Çağlar, ilçede sürdürülen asayiş ve trafik hizmetleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Çağlar, görev başındaki emniyet personeliyle de bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.