ABD'nin Florida eyaletindeki ultra zenginlerin korunaklı bölgesi Manalapan'da akıllara durgunluk veren bir emlak bencilliği yaşandı. Yazılım devi Oracle'ın kurucu ortaklarından Larry Ellison ile otomotiv aksesuar şirketi WeatherTech'in kurucusu David MacNeil, mülklerinin tam ortasında kalan yaklaşık 4 dönümlük sahil arazisini, yeni bir zenginin oraya yerleşmesini engellemek amacıyla kendi aralarında pay ederek satın aldı.

MİLYON DOLARLIK PAYLAŞIM: PROJEYİ ORTADAN İKİYE BÖLDÜLER

Dünya Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre resmi tapu kayıtlarına yansıyan harcamanın detaylarına göre; milyarder David MacNeil, iki mülk arasındaki sahil arazisinin kuzey bölümü için tek kalemde 32 milyon dolar ödedi. Arazinin güney bölümü için ise diğer milyarder Larry Ellison’ın 35 milyon dolar ödemesi bekleniyor. Böylece iki komşu milyarder, sırf kendi rahatları bozulmasın ve yanlarına yeni bir insan yerleşmesin diye toplamda 67 milyon dolarlık bir fonu hiçbir üretime katkısı olmayacak şekilde toprağa gömmüş oldu.

285 MİLYON DOLARLIK DEV PROJEYİ RAFA KALDIRTTILAR

İki milyarderin bu hamlesi ABD tarihinin en büyük gayrimenkul projelerinden birinin de sonunu getirdi. Söz konusu arazi, eski Manalapan Belediye Başkanı ve gayrimenkul geliştiricisi Stewart Satter tarafından planlanan 285 milyon dolarlık ultra lüks bir malikâne projesi için ayrılmıştı.

Eğer milyarderler bu araziyi kapatmasaydı, üzerine inşa edilecek devasa komplekste; zenginlerin şatafatına uygun bir otomobil müzesi, özel bowling salonu, geniş wellness (sağlık) merkezi, golf eğitim alanı ve padel kortu yer alacaktı. Ancak her iki yandaki milyarderlerin cüzdan gücü, bu dev projeyi daha inşaat aşamasına geçemeden tamamen rafa kaldırttı.

"KÖPEKLERİM KOŞSUN DİYE ALDIM"

Araziyi kapatan milyarderlerden David MacNeil'ın yaptığı açıklama ise şaşırttı. Satın alma kararını esprili bir dille değerlendiren MacNeil, "Üç Golden Retriever köpeğimin koşabilmesi için biraz daha fazla alana sahip olmak her zaman iyidir" ifadelerini kullandı.