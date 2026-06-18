Brezilya'da hesabına yanlışlıkla 131 milyon real yatırılan sürücü Antonio Pereira do Nascimento, paranın tamamını iade etmesine karşın yaşadığı mağduriyet sebebiyle bankaya dava açtı.
Bir gecede milyarder oldu sonra bankaya dava açtı
Hesabına yanlışlıkla aktarılan 131 milyon reali kuruşuna dokunmadan geri veren Antônio Pereira do Nascimento, yaşadığı mağduriyet ve gördüğü muamele nedeniyle bu kez bankaya dava açtı.Kaynak: Haber Merkezi
Nascimento, iade ettiği miktarın yüzde 10'u kadar ödül ve manevi tazminat talep etti. Brezilya'nın Tocantins eyaletine bağlı Palmas şehrinde yaşayan Antonio Pereira do Nascimento, 2023 yılının haziran ayında mobil bankacılık uygulamasını kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı.
Hesabında normal şartlarda sadece 227 real bulunan sürücü, bakiyesinin bir anda 131 milyon 870 bin reale yükseldiğini gördü.
PARAYA DOKUNMADAN İADE ETTİ
Dört çocuk ve 14 torun sahibi olan Nascimento, milyonlarca dolara denk gelen parayı harcamak yerine bankayla iletişime geçerek durumu anlattı. Yanlışlıkla hesabına aktarılan tutarın tamamı kısa süre içerisinde gerçek sahibine iade edildi.
Yaşadığı şaşkınlıktan bahseden Nascimento, "Hayatımda hiç böyle bir para görmedim. Ancak piyangoyu kazanırsam böyle bir şey mümkün olurdu, o da olmazdı çünkü piyango bile oynamıyorum" sözlerini sarf etti.
HAYATIM ZORLAŞTI
Nascimento, parayı iade etmesinin ardından beklediği takdiri göremediğini iddia etti. Olayın duyulmasından sonra çok sayıda kişinin evinin önüne geldiğini ifade eden sürücü, banka yöneticilerinin de kendisine baskı uyguladığını öne sürdü.
Banka tarafından hesabından aylık 70 real işletim ücreti kesilmeye başlandığını savunan Nascimento, "Bana ait olmayan bir parayı geri vermek için bankayla iletişime geçmiştim" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
BREZİLYA'NIN GÜNDEMİ OLDU
Olayın ülkenin popüler programlarından birinde ekrana taşınmasının ardından Nascimento'un hikâyesi ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.
13 MİLYON REAL ÖDÜL İSTİYOR
Nascimento, Temmuz 2024'te avukatları aracılığıyla Bradesco Bankası'na dava açtı. Brezilya Medeni Kanunu'nda yer alan "bulunan eşyanın iadesi" hükümlerine dayanan sürücü, iade ettiği paranın yüzde 10'una karşılık gelen 13 milyon 187 bin real (yaklaşık 120 milyon tl) ödül talebinde bulundu.
Öte yandan banka yöneticilerinin tutumu ve yaşadığını iddia ettiği mağduriyet sebebiyle 150 bin real manevi tazminat istedi.