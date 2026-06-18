Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, eldeki 5 aylık kümülatif rakamlar Temmuz tablosunu büyük ölçüde netleştirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ilk 5 ayda kümülatif enflasyonun yüzde 16,60 seviyesine ulaştığını hatırlatarak, Haziran ayı beklentileri ışığında kuruşu kuruşuna zam tahminlerini paylaştı. Erdursun, küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enerji maliyetlerini rahatlatmasıyla Haziran enflasyonunun yüzde 1,20 – yüzde 1,30 bandında kalacağını öngördü.
SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük memur ve emekli maaşı için rakam verdi, kök maaş hesapladı
SGK uzmanı Özgür Erdursun temmuz zam oranlarını kümülatif veriler üzerinden ilan etti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13.7 ila yüzde 14 arasında bir artışın kesinleştiğini belirten Erdursun, en düşük emekli aylığı için yasal düzenleme uyarısı yaptı.Züleyha Öncü
SSK, Bağ-Kur ve Memur İçin Masadaki Net Rakamlar
Özgür Erdursun, toplu sözleşme ve enflasyon farkı denklemini kurarak maaş gruplarının alacağı net oranları şu sözlerle aktardı:
"Haziran enflasyonunun yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 bandında gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 18 seviyesinde oluşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı enflasyon oranının yüzde 18 ile yüzde 18,18 arasında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı ve enflasyon farkı birlikte değerlendirildiğinde Temmuz ayında toplam artışın yaklaşık yüzde 13,7 ile yüzde 14 arasında oluşacağı görülüyor.
Başka bir ifadeyle, artık gözler 3 Temmuz’a çevrilmiş olsa da enflasyon farkının hangi aralıkta oluşacağı büyük ölçüde belli olmuş durumda."
En Düşük Emekli Aylığında 23.600 TL Sınırı ve Kök Maaş Krizi
Milyonlarca emeklinin "kök aylık" tuzağı nedeniyle zam alamama riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Erdursun, en düşük emekli maaşına yönelik yapılması gereken yasal düzenlemenin sınırlarını çizdi:
"Ancak burada asıl tartışılması gereken konu, yalnızca zam oranlarının ne olacağı değil, bu zamların emeklilerin hayatına ne ölçüde etki edeceğidir. Özellikle en düşük emekli aylığı alan milyonlarca kişi açısından yasal düzenleme kritik önem taşıyor. Eğer herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa, sadece kök aylıklara enflasyon farkı yansıtılacak.
Bu durumda kök aylığı düşük olan ve yapılan artış sonrasında dahi en düşük emekli aylığının altında kalanlar yine mevcut taban aylık üzerinden ödeme almaya devam edecek. Bu nedenle en düşük emekli aylığı için mutlaka yasal bir düzenleme yapılması bekleniyor. Sadece enflasyon farkı esas alınırsa en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 600 lira ile 23 bin 620 lira arasında oluşması mümkün görünüyor. Bunun siyasi bir kararla 24 bin lira ya da 25 bin lira seviyesine tamamlanması da ihtimaller arasında bulunuyor."
"Maaşlar Daha Hesaba Yatmadan Eriyor, Kalıcı Çözüm Şart!"
Açıklanan nominal zamların, çarşı-pazardaki fahiş fiyatlar, fırlayan kiralar ve gıda enflasyonu karşısında hiçbir hükmünün kalmadığını vurgulayan Erdursun, hükümete ve ekonomi yönetimine kalıcı refah için şu sözlerle çağrıda bulundu:
"Bugün Türkiye’de açıklanan açlık sınırı ile yoksulluk sınırı rakamlarına bakıldığında, milyonlarca emeklinin aldığı aylığın temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı görülüyor. Kira fiyatları son yıllarda çok hızlı arttı. Gıda harcamaları, ulaşım giderleri, sağlık masrafları ve eğitim harcamaları birçok aile için ciddi bir yük haline geldi.
Emeklinin bütçesinde en büyük payı oluşturan kira ve gıda giderleri karşısında, yapılan zamların önemli bir bölümü daha maaş hesaba yatmadan eriyecektir. Bu nedenle yalnızca maaşların nominal olarak artırılması, tek başına refah artışı anlamına gelmiyor.
Burada en önemli unsur, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesidir. Enflasyondaki düşüş sürecine eşlik edecek ilave iyileştirmelere de ihtiyaç bulunuyor. Amaç sadece aylıkları artırmak değil, emeklilerin yeniden insanca yaşayabilecekleri, gelirlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği ve geleceğe daha güvenle bakabildikleri bir ekonomik ortamı oluşturmak olmalıdır.
Emeklilerin asıl beklentisi, yalnızca birkaç puanlık artış değil, kaybettikleri alım gücünü yeniden kazanabilecekleri kalıcı çözümlerdir."