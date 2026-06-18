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Kaynak: Haber Merkezi

Son yıllarda düğün organizasyonları için Türkiye’yi tercih eden Hintli seçkin aileler arasına Singhania çifti de katıldı. Boğaz kıyısındaki lüks bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce davetli ağırlandı. Misafirlerin konforu için otelin önemli bir bölümü düğün organizasyonuna tahsis edildi.

Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri ise Hindistan’ın sevilen sanatçılarından Stebin Ben’in sahne alması oldu. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan ünlü şarkıcı, özel olarak İstanbul’a getirildi. Stebin Ben’in performansı davetlilerden yoğun ilgi görürken, gece boyunca renkli ve unutulmaz anlar yaşandı.

Üç gün süren düğün boyunca organizasyon alanı, Hindistan kültürünü yansıtan özel dekorasyonlar, geleneksel motifler ve şık aksesuarlarla donatıldı. Görkemli kutlamalar, İstanbul Boğazı’nı aydınlatan etkileyici havai fişek gösterisiyle sona erdi.