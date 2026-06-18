Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'un ünlü oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu

İstanbul'un ünlü oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu

İstanbul Kozyatağı’ndaki 5 yıldızlı Hilton İstanbul Kozyatağı oteli el değiştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'un ünlü oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 1

İstanbul Anadolu Yakası'nın öne çıkan 5 yıldızlı tesislerinden Hilton İstanbul Kozyatağı satılarak Tülükoğlu Turizm Otelcilik bünyesine geçti.

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İstanbul'un ünlü oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 2

Satış sürecinin, Tülükoğlu Turizm Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Tulu ve Ömer Tuluk tarafından yürütüldüğü ve tüm resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte otelin yeni sahibine devredildiği ifade edildi.

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İstanbul'un ünlü oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 3

2014 yılında yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla kapılarını açan otel, İstanbul şehir otelciliğinin önemli markaları arasında yer alıyordu.

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İstanbul'un ünlü oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 4

Konumu, modern mimarisi ve yüksek kapasitesiyle özellikle iş dünyası, kongreler ve uluslararası etkinlikler için tercih edilen tesislerden biri olarak öne çıkıyordu.

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İstanbul'un ünlü oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 5

Bu satın almayla birlikte Tülükoğlu Turizm Otelcilik’in portföyündeki 5 yıldızlı otel sayısı dörde yükseldi.

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İstanbul'un ünlü oteli satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 6

Grup Ankara Alegria Business Hotel, Side Alegria Hotel, Mercure İstanbul Bomonti Hotel ve yeni eklenen Hilton İstanbul Kozyatağı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

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