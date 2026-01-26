YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA OYLAMA DENGESİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda teğmenlerin akıbeti belirlenirken komuta kademesinin ikiye bölündüğü öğrenildi. Korgeneral Tevfik Algan ve Tümgeneral Hakan Tutucu gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup "atılmasın" yönünde oy kullanırken, çoğunluğun "atılması" yönünde görüş bildirmesiyle ihraç kararları kesinleşti.

BİRİ BAKKAL OLDU DİĞERİ İŞSİZ KALDI

Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan "fotoğraf takma" tartışması sonrası ihraç edilen teğmenlerin durumu ise oldukça düşündürücü. Atatürkçü kimlikleriyle bilinen ve ihraç edilen dört teğmenden biri memleketi Gaziantep’te bakkallık yapmaya başlarken, bir diğerinin Tekirdağ’da işsiz olduğu belirtiliyor. Diğer iki teğmenin ise pilotluk eğitimi ve belediye kadrolarında hayata tutunmaya çalıştığı ifade ediliyor.

30 AĞUSTOS TEĞMENLERİ MAHKEME YOLUNDA

30 Ağustos diploma töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyerek subay andı okuyan Ebru Eroğlu ve arkadaşları için hukuk mücadelesi devam ediyor. Bu gruptaki 5 teğmenden dördünün belediyelerde, birinin ise özel sektörde çalıştığı öğrenildi. Avukatları aracılığıyla idare mahkemesine başvuran teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında emsal teşkil edebilecek bir karar çıksa da diğer genç subaylar hala görevlerine dönecekleri günü bekliyor.