Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Demirtaş, Ponzi ve saadet zinciri benzeri yapılanmalarda mağdurların korunması için çarpıcı bir öneri ortaya koydu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, finansal okuryazarlığı bulunmayan ve bu tür yapılanmalar nedeniyle zarar gören kişilerin korunması gerektiğini belirtti.

Demirtaş, bilerek ve isteyerek kurulan Ponzi ve saadet zinciri benzeri oluşumlarda, sistemin ilk aşamalarında “fahiş miktarda” kâr eden kişilerin varlıklarına el konulmasını ve bu kaynakların sonradan sisteme dahil olarak zarar görenlere, zararları oranında dağıtılmasını önerdi.

Demirtaş ayrıca, bu tür yapılanmaların kurulması veya yürütülmesine dahil olan kişilerin devlet tarafından yargılanması gerektiğini ifade etti.

Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kanun yapıcılara yol göstermesi açısından yazıyorum. Bilerek ve isteyerek yapılan PONZİ ve Saadet Zinciri gibi oluşumlarda: Finansal Okur Yazarlığı olmayan ve Canı yanan insanları korumak için, bu oluşumlardan FAHİŞ miktarda ilk başta kar eden kişilerin varlıklarına el konup, zararları oranında sonradan dahil olanlara dağıtılır. Aynı zamanda bu işlerin yapılmasına dahil olan her türlü hokkabazın da Devlet tarafından yargılanmasını dilerim.