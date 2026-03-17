İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olarak adlandırıldığı davanın 1. duruşmasının 6. oturumu görülecek. 6. oturum önce denetimlerin sıklaştığı, gazetecilere yönelik ayrıntılı inceleme yapıldığı öğrenildi.

DAVADA BUGÜN - CANLI

10.45 Avukattan Ümit Polat'a kritik soru

Sanık Tamer Gümüş’ün avukatı, Ümit Polat’ın 27 Mayıs’ta İBB savcılarından Cahit Cihat Sarı’yla görüştüğünü ancak 28 Mayıs’ta resmi olarak ifade verdiğini hatırlatarak, “28 Mayıs’ta verdiğiniz ifadenin içeriğini o gün mü konuşuldu?” diye sordu. Mahkeme başkanı bu sorunun yanıtlanmasını engelledi, “Geçen hafta cevap verilmişti” dedi.

10.29 İtirafçıdan Davut Gül hakkında yeni açıklama

"İtirafçı" olmasına rağmen tahliye edilmeyen Ağaç AŞ'nin eski Müdürü Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olan bir kişi ile Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini iddia etmiş, Vali Gül de bu iddiaları jet hızıyla yalanlamıştı. Gül, "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur." şeklinde açıklama yapmıştı.

Polat, altıncı celsede bu konuya dair açıklama getirdi:

"Ben Vali Davut Gül'e saygısızlık yapmak istemem. Vali beyin akrabasının arkadaşı bizim şirkette çalışıyor dedim. Akrabası çalışıyor demedim."

10.18 Duruşma Başladı

Tüm tutuklu sanıklar salona getirildi. İBB davasının 1. celse 6. oturumu başladı

10.17 İmamoğlu Yine Alkışlarla Karşılandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona getirildi. İmamoğlu salona girdiği sırada alkışlarla karşılandı

10.14 Nuri Aslan Salona Alınmadı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, duruşma salonuna alınmadı, bir süre kapıda bekletildi. Aslan duruşma salonunun önünde yaptığı açıklamada, “Yolunu asfaltladığımız yere bizi almıyorlar” dedi. Yapılan görüşmelerin ardından Aslan’a çıkartılan engel kaldırıldı.

09.55 10 CHP'li Belli Oldu

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre, İBB Davasını duruşma salonundan takip etmesi için mahkemeye sunulan isimler şu şekilde:

1-Bülent Tezcan

2-Gökhan Günaydın

3-Gül Çiftçi

4-Özgür Çelik

5-Murat Emir

6-Sezgin Tanrıkulu

7-Yüksel Taşkın

8-Engin Altay

9-Suat Özçağdaş

10-Mühip Kanko

CHP'Lİ 2 VEKİL BİNAYA ALINMADI

Duruşma öncesi salonda görevli Jandarmaya isim listeleri dağıtıldığı, listede ismi olmayan isimler içeri alınmadığı bildirildi. CHP’li Aylin Nazlıaka ve Ömer Fethi Gürer binaya alınmadığı öğrenildi.

09.28 İsmi Olmayan Binaya Bile Alınmıyor

Mahkeme öncesi salona izleyici alımı, jandarmaya dağıtılan isim listesi üzerinden yapılıyor. Listede ismi olmayanlar mahkeme salonuna alınmıyor. CHP'li Ömer Fethi Gürer de bu listede yer almadığı için salona giremedi.