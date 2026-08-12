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Kaynak: AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatında yaşanan ciddi kısıtlamaların devam edeceği beklentisiyle 2026 yılı petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, Brent petrolün bu yıl ortalama varil fiyatının 86,81 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kurum, bir önceki raporunda bu tahmini 81,91 dolar olarak açıklamıştı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrol için 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi de 80,88 dolara yükseltildi. EIA'nın önceki tahmini 76,26 dolar seviyesindeydi.

BRENT PETROL İÇİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK TAHMİNİ 85 DOLARA ÇIKTI

EIA, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların küresel petrol arzı üzerindeki etkisi nedeniyle üçüncü çeyrek fiyat tahminini de yükseltti.

Rapora göre Brent petrolün üçüncü çeyrekte varil başına ortalama 85 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu tahmin, geçen ayki öngörüye göre 11 dolar yukarı yönlü revize edildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin kademeli olarak normale dönmesi ve devre dışı kalan petrol üretiminin yeniden başlamasıyla fiyatların dördüncü çeyrekte ortalama 78 dolara gerileyeceği öngörülüyor.

HÜRMÜZ'DEN GEÇEN PETROL MİKTARI SERT DÜŞTÜ

EIA verileri, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında yaşanan düşüşün boyutunu da ortaya koydu.

Çatışma öncesinde, 2025'in son çeyreğinde Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 21,6 milyon varil ham petrol ve diğer petrol sıvısı taşınırken, bu miktar 2026'nın ikinci çeyreğinde 4,9 milyon varile geriledi.

Raporda, petrol akışlarındaki düşüşün küresel petrol stoklarında ciddi azalmaya neden olduğu belirtildi.

Küresel petrol stoklarının ikinci çeyrekte günlük ortalama 4,2 milyon varil, üçüncü çeyrekte ise günlük ortalama 3,8 milyon varil azalacağı tahmin edildi.

PETROL FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

EIA, petrol akışlarının normale dönmesi ve küresel stokların yeniden doldurulmasına kadar fiyatların yüksek seviyelerde seyretmesini bekliyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin kademeli olarak artması ve devre dışı kalan üretimin yeniden devreye girmesi halinde fiyatlarda düşüş bekleniyor.

Devre dışı kalan üretimin önemli bölümünün 2027'nin ilk çeyreğinde yeniden devreye alınmasıyla Brent petrolün gelecek yıl ortalama 69,39 dolar, WTI'ın ise 65,39 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

BABÜLMENDEP RİSKİ DE FİYATLARI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarına ilişkin görünümde Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Babülmendep Boğazı'na yönelik yeni abluka tehdidi de etkili oldu.

EIA, Babülmendep'in küresel petrol ticaretinde önemli bir geçiş noktası olduğunu ve Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan petrol ihraç edebilmesini sağlayan alternatif güzergahlardan biri olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatlarını Süveyş Kanalı ve Mısır'daki Süveyş-Akdeniz (SUMED) Boru Hattı üzerinden yönlendirme imkanı bulunsa da bu seçeneklerin daha uzun, maliyetli ve sınırlı kapasiteye sahip olduğu kaydedildi.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

EIA, fiyat görünümünün yanı sıra küresel petrol talebine ilişkin tahminlerini de açıkladı.

Küresel petrol tüketiminin 2026'da geçen yıla göre günlük yaklaşık 1,2 milyon varil azalarak 102,7 milyon varile gerilemesi bekleniyor.

Bu düşüşün yaklaşık 800 bin varillik bölümünün OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı tahmin ediliyor. OECD dışı ülkelerin günlük petrol tüketiminin 58,1 milyon varilden 57,2 milyon varile düşmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl ise küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 2,2 milyon varil artarak 105 milyon varile ulaşması bekleniyor.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ ARTACAK

EIA, ABD'nin ham petrol üretiminde de artış bekliyor.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olması öngörülüyor. Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 14 milyon 150 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol arzının 2026'da günlük ortalama 100 milyon 820 bin varil, tüketimin ise 102 milyon 730 bin varil olması bekleniyor.

2027'de küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 740 bin varile, tüketimin ise 104 milyon 960 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.