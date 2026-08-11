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Kaynak: AA

Libya’nın başkenti Trablus’un batısındaki Zaviye kentinde petrol tesislerine yönelik saldırılar sürüyor. Bölgedeki silahlı gruplar tarafından son iki günde petrol tesislerine 3 kez drone saldırısı düzenlendi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, sabahın erken saatlerinde Zaviye Petrol Rafinerisi Şirketine ait yağ harmanlama ve dolum tesisine uzaktan kumandalı kamikaze drone ile saldırı gerçekleştirildi.

Droneun tesisin yakınına düştüğü, saldırıda herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi.

KURUMDAN KRİTİK UYARI: RAFİNERİ DURABİLİR

Libya Ulusal Petrol Kurumu, art arda düzenlenen saldırıların bölgedeki petrol varlıkları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kurum, saldırıların devam etmesi halinde Zaviye Petrol Rafinerisi’nde mücbir sebep ilan edilerek faaliyetlerin tamamen durdurulabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, son saldırının pazar ve pazartesi günlerinde gerçekleşen üçüncü saldırı olduğu belirtilerek, durumun ilgili makamların acil müdahalesini gerektirdiği vurgulandı.

DÜN DE PETROL TESİSİNDE YANGIN ÇIKMIŞTI

Zaviye’deki petrol tesisleri dün akşam saatlerinde de drone saldırısının hedefi olmuştu.

Saldırı sonrası tesislerde bulunan bir dizel tankerinde yangın çıkmıştı.

Kentte son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmaların yoğunlaştığı belirtilirken, çatışmaların zaman zaman petrol sahaları ve rafinerilerin çevresine taşındığı ifade ediliyor.

BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Petrol tesislerine yönelik tekrarlanan saldırılar nedeniyle Zaviye’de acil durum ilan edildiği bildirildi. Ulusal Petrol Kurumu, saldırıların sorumluları hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

PETROL ÜRETİMİ İÇİN YENİ RİSK

Zaviye’de petrol tesislerinin çevresindeki güvenlik sorunlarının devam etmesi, bölgedeki enerji faaliyetleri açısından risk oluşturuyor.

Silahlı grupların saldırıları nedeniyle bazı petrol sahalarında daha önce mücbir sebep ilan edilerek üretimin durdurulduğu belirtilirken, yeni saldırıların sürmesi halinde Zaviye Petrol Rafinerisi'ndeki faaliyetlerin de tamamen durdurulması gündeme gelebilecek.