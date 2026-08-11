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Kaynak: AA

İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Bakan Paknejad, saldırılar sonucu tesiste meydana gelen hasarın boyutunu ve yürütülen onarım çalışmalarının takvimini paylaştı.

ONARIM İÇİN EYLÜL SONU İŞARET EDİLDİ

Aseluye'deki devasa gaz kompleksinin bir bölümünde ciddi hasar oluştuğunu aktaran Paknejad, üretim kayıplarını telafi etmek için ekiplerin yoğun bir mesai yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aseluye'deki gaz işleme tesisinin bir bölümünde meydana gelen hasar sonrasında yaşanan günlük yaklaşık 95 milyon metreküp gaz üretim kapasitesi kaybı, Şehriver ayının sonuna (22 Eylül) kadar tamamen giderilmiş olacaktır."

TOPLAM KAYIP 230 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI

Saldırıların İran enerjisine faturası sadece Aseluye tesisiyle sınırlı değil. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 28 Temmuz tarihinde yaptığı resmi açıklamada, çatışmalar süresince ülke genelinde yaşanan toplam doğal gaz üretim kapasitesi kaybının günlük 230 milyon metreküpe ulaştığını ilan etmişti.

Orta Doğu'daki gerilimin kritik enerji koridorlarına yansıması, bölgedeki arz güvenliği ve küresel enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.