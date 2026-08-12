Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.728,20 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,60 kayıpla 26.445,45 puana geriledi.

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken iki ülke arasında bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentilerin zayıflaması piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini belirterek, Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir enflasyon endişelerini canlı tutarken ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Geçen hafta açıklanan ve temmuzda istihdam artışının zayıfladığını gösteren verilerin ardından gelecek enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonominin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunun enflasyon olduğunu belirtti.

Teknoloji hisselerindeki düşüşler de piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in hisseleri yüzde 3,6, Amazon hisseleri yüzde 2,1 ve SpaceX hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.